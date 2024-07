Sénégal: Ibrahima Diaw affiche son optimisme - « Je pars avec un petit avantage »

Chun Ting Wong de Hong-Kong avait battu dernièrement Ibrahima Diaw. Mais le pongiste sénégalais qui s'est débarrassé facilement du Népalais Santoo Shrestha par 4 points à 0 soutient qu'il part avec un « petit avantage » dans leur duel prévu ce lundi 29 juillet à partir de 9 h locale (7 h GMT) à l'Arena Paris Sud 4 (table 2).

« Ça fait plaisir ! On apprend avec l'expérience et j'ai profité de Tokyo pour me projeter sur Paris. On ne se prépare pas pour des événements comme ça. Tout le monde doit être à son top et après, ça doit rester dans la tête. J'ai la tête solide et j'ai fait le travail».

Explication technique de la partie

«A la base, il y a une phase d'observation. On regarde le service de l'adversaire ; comment il sert et de quel côté il procède avec les effets, etc. Donc il y a une phase d'observation. Je me concentre sur les services qui vont gêner. C'est la base du tennis de table : c'est comme un jeu d'échec à chaque fois, il faut essayer de gêner l'adversaire. Sinon, il va nous poser des problèmes. C'est assez simple ; mais ce qui est simple pour deux personnes devient compliqué pour tout le monde ».

C'est certainement cette phase d'observation qui a fait qu'il était devant au début ?

« Exactement ! Au début, l'adversaire était devant. Et à partir du moment où j'ai compris là où il fallait jouer, je savais que j'avais tout de mon côté ».

Comment entrevoyez-vous le prochain tour face au Hongkongais qui est exempté du tour préliminaire ?

« Déjà, je pars avec un petit avantage parce que j'ai eu la sensation de la salle. La compétition a démarré et le côté émotionnel, on le met de côté. Pour moi, il va falloir bien se reposer pour bien récupérer comme il faut. Et après, ce sera la phase d'analyse tactique et technique de son jeu pour ensuite, aller à la bagarre».

Au-delà de la salle, est ce que le public compte ? Souhaiteriez que des Sénégalais viennent vous soutenir ?

« Ça compte beaucoup dans ce match ! J'appelle tout le monde à venir. C'est bien que les Sénégalais suivent ma discipline, l'apprennent, la comprennent. Cela a toujours été mon but et ça vient du cœur. Et j'espère que cette victoire va apporter au peuple une voie vers le tennis de table ».