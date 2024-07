Congo-Brazzaville: Première édition du 'Run in Pointe-Noire' - Les inscriptions ont débuté

Les inscriptions pour participer au "Run in Pointe-Noire" (courir à Pointe-Noire), grande course marathon, dont la première édition se déroulera les 26 et 27 octobre prochain, ont été lancées le 27 juillet dernier sur le site de la grande gare qui abrite le premier stand d'inscription. Le second sera ouvert la semaine prochaine à la Place de la République, ex rond-point Lumumba.

Dès le premier jour des inscriptions, les Pontenégrins ont manifesté leur engouement à participer au grand événement sportif ouvert à tous les coureurs (enfants, jeunes, femmes et hommes) amateurs et professionnels, qui sera organisé par l'agence Media Everest (de Suisse) en partenariat avec la mairie de Pointe-Noire, le ministère des Sports et la Fédération congolaise d'athlétisme. Si l'inscription a été gratuite pour les trente premiers qui se sont inscrits en présence de Sébastien Bottari, directeur général de cette agence; Benjamin Burlot, coordonnateur des courses de Pointe-Noire; et de José-Cyr Ebina, président de la Fédération congolaise d'athlétisme, pour les autres elle s'élève à 1500 FCFA.

Nouveau rendez-vous sportif du continent, le "Run in Pointe-Noire" met en avant les valeurs de sportivité, de cohésion, de santé et d'empotement au féminin, tout en offrant un rayonnement sans précédent. Trois formats de course ont été retenus pour sa première édition qui se déroulera pendant deux jours.

Le premier format, c'est le "Raid kids" (3 km) qui concerne les enfants âgés de 13 à 15 ans. Le deuxième visant la lutte contre le cancer c'est la "Ponténégrine" (5 km) pour les filles et les femmes (à partir de 14 ans) et le 3e c'est le 10km, la plus grande course ouverte à tous (à partir de 16 ans). Les trois courses se feront sur des parcours certifiés par des instances internationales. L'événement connaîtra la participation des athlètes internationaux.

Pour cette première semaine, les personnes intéressées peuvent s'inscrire au stand installé sur le site de la grande gare de Pointe-Noire, à côté du rond-point. A partir de la semaine prochaine, un autre stand sera ouvert à la Place de la République, ex rond-point Lumumba. «"Run in Pointe-Noire" est un challenge personnel pour pouvoir se dépasser en étant accompagné. Les inscriptions se font du lundi au samedi de 9 heures à 18 heures», a indiqué un des organisateurs.

10 000 participants sont attendus pour les trois courses à pied. Encourageant la population à s'inscrire, José-Cyr Ebina, président de la Fédération congolaise d'athlétisme (qui est aussi partenaire du meeting national d'athlétisme de Brazzaville), a invité tous ceux qui participeront à cette grande compétition sportive à bien se préparer en s'entraînant.

Notons que le lancement des inscriptions au "Run in Pointe-Noire", qui s'affiche comme un événement international majeur dont l'objectif est d'obtenir le label de la World athletics à l'issue de sa première édition, intervient après sa cérémonie de présentation qui a eu lieu le 29 mai dernier, dans la salle du Port autonome de Pointe-Noire. Il a été placé sous la houlette de Louis Gabriel Missatou, premier vice- maire de la ville. Il a permis aux organisateurs de donner les détails sur l'événement (programme, parcours, critères de participation...), notamment son importance ainsi que ses avantages pour la ville.