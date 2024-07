Congo-Brazzaville: OEuvres sociales - Deux organisations caritatives font un don d'une école à l'Etat congolais

Les Fondations MTN Congo et Burotop Iris ont offert, le 26 juillet, une école primaire réhabilitée au village Makana 2, district de Goma Tsé-Tsé, dans le département du Pool, dans le cadre de leurs actions humanitaires.

76 ans après, l'école primaire de Makana 2 a été réhabilitée par la Fondation MTN Congo à travers son programme social annuel thirty days of y'ello care, en partenariat avec la Fondation Burotop Iris. Elles ont réalisé cette oeuvre de bienfaisance afin de donner aux enfants de Makana 2 et des villages environnants une école digne. « Depuis le lancement et la fin des travaux, nous avons démoli et rebâti le bâtiment central abritant une salle de classe et le bloc administratif.

Nous avons ajouté une bibliothèque garnie des livres qui serviront à promouvoir le goût de la lecture auprès des élèves, nous avons renouvelé aussi le bâtiment et deux salles de classe en relevant la toiture, renforcé les murs par les poteaux en béton, enfin, nous avons construit les toilettes et équipé la cantine scolaire permettant aux élèves d'avoir un lieu convenable pour leurs repas », a indiqué Vanessa Thouma, de la part du directeur général de MTN Congo.

« Dans ce bel élan de solidarité, se joignent à nous les partenaires qui partagent la même vision, notamment la Fondation Burotop Iris, la Fondation NSIA, l'association Buterfly, l'entreprise Lavarelle environnement, nos fournisseurs Ercotec, ZTE, Dyslogie et Escaliers », a poursuivi Vanessa Thouma.

Pour cette cause humanitaire, la Fondation Burotop Iris a pris en charge l'ensemble des matériaux nécessaires à la réhabilitation de cette infrastructure. Elle a également équipé la bibliothèque de 400 livres d'activités au programme. Cet apport n'était pas que du matériel mais aussi de la participation physique. L'équipé de la Fondation Burotop Iris s'est mobilisée sur le terrain depuis le lancement du projet jusqu'au dernier jour.

« La Fondation Burotop Iris s'est mise dans une dimension de responsabilité sociétale, ce qui nous a emmené à prendre en charge certains projets tels que celui-ci de la Fondation MTN Congo. C'est un projet qui nous a touchés à coeur du fait qu'il entre dans le champ d'action de la Fondation Burotop Iris qui est l'éducation... », a déclaré Romaine Gangoyi, responsable des opérations à la Fondation Burotop Iris, représentante de la directrice empêchée.

Au cours de cette cérémonie, la Fondation MTN Congo a remis à sa partenaire Burotop Iris le certificat d'encouragement dans la mesure où elle est toujours avec elle, dans ces réalisations.

Dans son mot de clôture, le ministre de l'Enseignement, préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, a remercié et félicité la Fondation MTN Congo et son partenaire Burotop Iris pour l'exécution de ce projet. « C'est pour nous une fierté. Le fait que le groupe MTN célèbre ses trente ans. Ce partenariat traditionnel a cru bon dans le cadre de ces trente jours d'actions communautaires de nous faire un clin d'œil dans le cadre de la réhabilitation de cette école de Makana 2, en perspective de la prochaine rentrée des classes...Nous avons parcouru l'ensemble du territoire national avec la Fondation MTN.

Le dernier exemple en date est l'inauguration récente du lycée d'Abala qui a été construit en collaboration avec le groupe MTN. Au fond de notre coeur, nous saluons et remercions notre partenaire traditionnel MTN pour l'ensemble de son action à nos côtés et pour tout ce que le groupe fera encore à l'avenir, dans le cadre de l'accompagnement de notre ministère,... Nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire, le chemin est encore long.

Une année scolaire en chasse une autre, la perspective rentrée de classe 2024-2025 est déjà en traitement et nous pouvons encore ici féliciter la qualité de l'infrastructure que nous avons découverte ce matin et qui va nous permettre de mettre les enfants de Makana et des environs dans de très bonnes dispositions d'apprentissage. C'est ce que nous allons souhaiter pour d'autres enfants sur l'ensemble de notre territoire national », a indiqué le ministre.

Notons que dans son programme thirty days of y'ello care, la Fondation MTN Congo et Burotop Iris ont réhabilité deux bâtiments et construit un autre.