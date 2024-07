Togo: Introduction prochaine d'un NUP

Dans le cadre de la réforme foncière en cours, l'Office Togolais des Recettes (OTR) introduira bientôt un identifiant unique parcellaire.

Dans le cadre de la réforme foncière en cours, l'Office Togolais des Recettes (OTR) introduira un identifiant unique parcellaire, dénommé Numéro Unique Parcellaire (NUP), à partir du 1er août. Ce nouveau système vise à désigner et à identifier les parcelles de terrain sur toute l'étendue du territoire national.

Le NUP sera un identifiant obligatoire pour chaque parcelle de terrain et devra figurer sur tous les documents relatifs à un immeuble. Selon l'OTR, cette initiative vise principalement à simplifier et à moderniser les procédures foncières au Togo. L'objectif est d'assurer une meilleure gestion des terrains, d'améliorer la transparence et de réduire les risques de litiges fonciers.

La mise en place du Numéro Unique Parcellaire apportera plusieurs avantages significatifs :

Identification précise des propriétés : Chaque parcelle de terrain aura un identifiant unique, facilitant ainsi son suivi et la gestion des informations y afférentes.

Réduction des fraudes et litiges fonciers : Le NUP permettra de sécuriser les transactions foncières, réduisant ainsi les risques de fraudes et de conflits liés à la propriété des terrains.

Amélioration de l'efficacité administrative : Avec un système de numérotation unique, le traitement des dossiers fonciers sera plus rapide et plus efficace, ce qui simplifiera les démarches pour les citoyens et les entreprises.

Un impact positif sur la transparence et la gestion foncière

L'introduction du NUP est une étape cruciale vers la modernisation de la gestion foncière au Togo. En rendant les informations sur les parcelles plus accessibles et plus fiables, l'OTR espère instaurer un climat de confiance et de transparence dans le secteur foncier.

Cette réforme devrait également encourager les investissements et le développement économique en sécurisant les transactions immobilières.