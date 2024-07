Congo-Brazzaville: Salon du livre - Ecrivains et artistes se séparent à Pointe-Noire

Deux représentations théâtrales et la cérémonie de remise des prix aux écrivains et artistes méritants ont agrémenté la clôture du deuxième Salon international du livre et des arts de Pointe-Noire, qui a eu lieu du 24 au 27 juillet, au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard et à l'auditorium du Conseil congolais des chargeurs.

Avant la grande soirée de clôture, les participants au Salon international du livre et des arts de Pointe-Noire ont eu droit, en matinée, à une séance de sport justifiant la maxime « Un corps sain dans un esprit sain ». Pour ce faire, une marche sportive a été organisée du Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard jusqu'à la Côte sauvage, suivie d'un moment fitness avec Me Dany Mandah. L'atelier d'art dramatique avec le comédien Guy Bassinga, entrecoupé d'un défraiement, en bordure de mer avant la déclamation des textes par les auteurs et artistes à la place de la Grande poste, telles sont les activités qui ont eu lieu avant l'apothéose finale en soirée.

Ainsi, les pièces de théâtre « Le diagnostic du monde » d'Yvon Wilfrid Lewa-let Mandah et « Le DG sur la braise » d'Henri Djombo ont été jouées lors de cette ultime journée du salon, à l'auditorium du Conseil congolais des chargeurs. Deux pièces de théâtre qui mettent à nu les travers et vices de notre société gangrénée par l'immoralité, la cruauté, les antivaleurs et dérives de toutes sortes. Dans la peau de victime et de bourreau, le public a suivi les deux représentations, véritable miroir de nos comportements et agissements.

En félicitant les organisateurs pour leur initiative louable, Louis Gabriel Missatou, premier vice- maire de la ville, a félicité « la qualité du travail abattu, qui a permis à l'assistance de comprendre aisément l'éclairage que vous avez apporté à la grande thématique de cette 2e édition du Salon international du livre et des arts de Pointe-Noire "Littérature et arts au Congo : quel impact à l'échelle nationale et internationale 70 ans après ?" ».

Pour remercier les écrivains, artistes et participants à ce deuxième salon, le comité d'organisation dirigé par Yvon Wilfrid Lewa-Let, président du Centre Congo Brazzaville de l'Institut international de théâtre, a distribué des prix littéraires et artistiques aux lauréats.

Prix du meilleur participant durant les quatre jours du salon : Octave Théophile Nzila

Prix de la meilleure slameuse : Christie Mankou

Prix spécial d'infrastructure culturelle : le Centre culturel Jean -Baptiste- Tati -Loutard

Prix artistique de la meilleure troupe de conte : Gisèle Tchicaya et Brice Ebakata

Meilleur groupe artistique : Orchestre symphonique Kiambou

Prix de la meilleure troupe de théâtre : TE du CBE de Kinsoundi

Prix littéraire Guy-Menga : Rogers Kokonne

1er Prix littéraire Jean-Malonga : Férréol Ngassakys

2e Prix littéraire Jean-Malonga : Rosin Loemba

3e prix littéraire Jean-Malonga : Dulache Wild Nkou,

1er prix littéraire Antoine-Letembet-Ambily : James

Prix littéraire Guy-Menga : Antoine Eleliano

Prix littéraire Léopold-Pindy-Mamonsono : Grand Prince

2e Prix littéraire : Malachie Ngouloubi

Prix littéraire Sylvain-Bemba : Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah

1er Prix artistique de la meilleure troupe de théâtre : le théâtre de l'environnement

Prix littéraire Tchichelle-Tchivela : Dibakana Mankessi

Prix culturel et artistique Ma Loango: Eugenie Opou

Prix de meilleure compagnie de théâtre : Autopsie Théâtre

Diplôme d'excellence Grand prix littéraire et artistique : Henri Djombo