Angola: Le pays enregistre plus de huit mille cas d'hépatite

Luanda — L'Angola a enregistré, entre 2021 et mai de cette année, 8 462 cas d'hépatite virale, en particulier de type B, a rapporté ce lundi le directeur général adjoint de l'Institut national de lutte contre le Sida (INLS), José Carlos Van-Dúnem.

S'adressant à la presse, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre l'hépatite virale (28 juillet), le spécialiste de santé publique a expliqué que le nombre total de cas d'hépatite que le pays a signalé représente entre huit et 10 pour cent de la population et ne reflètent pas la situation réelle du pays par rapport à la maladie.

"Les chiffres peuvent être bien plus que cela", a-t-il souligné, ajoutant que l'INLS ne connaîtra la véritable prévalence de l'hépatite virale que lorsque les résultats de la dernière enquête à indicateurs multiples et de santé 2023-2024, réalisée par l'Institut National de la Statistique, seront publiés.

Selon le directeur général adjoint de l'INLS, le fait que le pays compte entre 8 et 10 pour cent de la population infectée par l'hépatite virale, en mettant l'accent sur le type B, constitue un grave problème de santé publique, qui doit être résolu par tous, afin de protéger les générations futures, car cette pathologie, non traitée, évolue vers un cancer du foie.

Campagnes de dépistage

José Carlos Van-Dúnem a informé que l'INLS effectue un travail de dépistage et convainc les personnes de se faire tester et que, si le résultat est positif, elles sont soumises à un traitement et à un suivi continus.

Il a ainsi souligné qu'un protocole de suivi des patients a été créé en 2019 (Protocole national de prévention, de diagnostic, de traitement et de soins des hépatites virales), révisé en 2023 et qui est en cours d'application dans les différentes centres santé du pays.

À Luanda, il est mis en oeuvre dans 21 établissements de santé où peuvent être effectués des tests et un suivi de l'hépatite.

Définition de la maladie

Selon le médecin spécialiste en santé publique, l'hépatite virale est une inflammation du foie qui peut être causée par des virus ou par la consommation de certains médicaments, de l'alcool et d'autres drogues, ainsi que par des maladies auto-immunes, métaboliques et génétiques.

Le terme hépatite virale est utilisé lorsqu'elle est causée par l'un des cinq virus infectieux tels que A, B, C, D et E, qui infectent les hépatocytes (cellules du foie), mais ils présentent différentes formes de transmission et d'évolution clinique.

Transmission et traitement

L'hépatite A est causée par le virus « VHA » et se transmet principalement par voie fécale-orale, c'est-à-dire par contact interhumain, consommation d'eau et d'aliments contaminés. La maladie peut être traitée, a-t-il assuré, il suffit de prendre les bons antibiotiques pour être complètement guéri.

Selon le spécialiste, l'hépatite A touche davantage de personnes vivant dans les pays pauvres, en raison du mauvais assainissement de base.

L'hépatite B est causée par le virus HBV. La transmission peut se produire principalement par voie sexuelle, c'est pourquoi elle est considérée comme sexuellement transmissible.

Selon José Carlos Van-Dúnem, la transmission peut également se faire par transfusion sanguine, ou d'une mère porteuse au bébé, à la naissance, et par des injections ou des blessures causées par du matériel contaminé.

L'hépatite B est incurable et la principale complication est le développement d'une cirrhose, qui peut augmenter le risque de cancer du foie. Comme il n'existe aucun remède, les patients sont traités avec des antirétroviraux (ténofovir/entécavir) pour réduire la charge virale et la rendre négative ou indétectable.

Concernant l'hépatite C, a-t-il expliqué, elle est causée par le virus VHC et la transmission se fait par voie sanguine et sexuelle, ajoutant que le virus ne se propage pas lors des interactions sociales ou par le partage d'objets.

De même, le risque qu'une mère infecte son enfant pendant la grossesse est d'environ six pour cent.

L'hépatite C, a-t-il dit, est curable et son traitement dépend en grande partie du sous-type du virus et du degré de lésions hépatiques. "Mais, comme pour l'hépatite B, les principales complications sont le développement d'une cirrhose et la possibilité d'évoluer vers un cancer du foie", a-t-il souligné.

L'hépatite D est causée par le virus de l'hépatite B ou virus Delta. Il s'agit d'un type d'hépatite moins courant, mais il est provoqué par la présence simultanée d'une infection par le virus de l'hépatite B (VHB). Elle est endémique dans les pays méditerranéens et sa principale forme de transmission est la transmission sexuelle.

Plus de 300 millions de personnes infectées dans le monde

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que dans le monde, 304 millions de personnes vivent avec une hépatite virale.

La mortalité annuelle mondiale due à l'hépatite virale est comparable à celle due au VIH/SIDA, à la tuberculose ou au paludisme et dépassera probablement le nombre de victimes de ces trois maladies combinées d'ici 2040.

En Afrique, l'hépatite virale chronique touche plus de 79 millions de personnes, dont 60 millions sont atteintes d'hépatite B et le reste de type C.