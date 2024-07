Congo-Kinshasa: La polémique après la tragédie du stade des Martyrs à Kinshasa

En République démocratique du Congo, deux jours après les incidents tragiques du stade des Martyrs à Kinshasa, une polémique éclate. Des incidents survenus lors du concert gospel de Mike Kalambayi avec ses nombreux invités dont la star de la rumba congolaise Werrason.

Selon les autorités, neuf spectateurs sont morts et des dizaines d'autres ont été blessés. L'opposition dénonce l'irresponsabilité du gouvernement et exige des poursuites. En attendant, la responsabilité notamment du chanteur et du label qui le produisait font l'objet d'une enquête diligentée par les autorités.

L'artiste Mike Kalambayi s'est adressé directement sur les réseaux sociaux aux victimes des graves incidents survenus dans la capitale de la RDC. Sans revenir sur les circonstances de la tragédie du stade des Martyrs, il a exprimé sa compassion :

« Je tiens personnellement à présenter mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées et je souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. Rassurez-vous, je pleure avec vous et prie pour les uns et les autres ».

Son entourage veut s'assurer de la sincérité du bilan livré par les autorités. Quant à l'artiste, il réclame un vrai processus d'identification des victimes.

L'opposition réclame justice pour les victimes

L'opposition politique, quant à elle, s'insurge. Moïse Katumbi a fait part de ses sentiments de tristesse, de colère et d'indignation. Ce drame, selon lui, aurait pu être évité :

« Toute la lumière doit être faite. Personne ne peut fuir ses responsabilités », a-t-il déclaré, ajoutant que « des poursuites judiciaires doivent être engagées, et les responsables jugés et sévèrement sanctionnés ».

La coalition d'opposition Lamuka de Martin Fayulu s'est pour sa part dite choquée par, je cite, « la légèreté avec laquelle les autorités gèrent ce drame sans garantir des indemnisations aux victimes ».

De son côté, le gouvernement a suspendu toutes les activités non sportives des deux grands stades de Kinshasa. Pour que pareil drame ne se reproduise plus, le ministre de l'Intérieur préconise le durcissement de la réglementation concernant les grandes manifestations culturelles.