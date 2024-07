Congo-Kinshasa: Comment la Regideso peut-elle améliorer la desserte en eau potable dans toute l'étendue de la RDC ?

En vue d'améliorer la desserte en eau potable et de répondre aux besoins de la population congolaise, les équipes de la Regideso sont à pied d'oeuvre à Kinshasa la capitale et plusieurs autres villes de la RDC. À Kinshasa, dans les communes de Mont Ngafula et Selembao, dans certains quartiers, l'eau coule de nouveau des robinets après plusieurs années.

À l'intérieur du pays, les abonnés de certains quartiers des villes de Goma et Bukavu ont aussi de nouveau l'accès à l'eau potable grâce aux travaux de réhabilitation des conduites d'eau de la Regideso.

Cependant, malgré les efforts consentis par la Regideso pour améliorer la desserte en eau potable, cette entreprise de distribution d'eau déplore le fait que dans certains coins du pays, les abonnés développent des stratégies pour opérer le vol d'eau.

Par ailleurs, une bonne partie de la population se plaint de la lenteur des services de la Regideso pour installer des compteurs et aussi de ne pas fournir des efforts pour desservir des nouveaux quartiers.

Comment évaluez-vous les efforts consentis par la Regideso pour améliorer la desserte en eau potable ?

Le DG de la Regideso David Mutombo Tshilumba a débattu avec les auditeurs sous la modération de Marcel Ngombo Mbala. Suivez dans cet enregistrement :

Thématique PA de ce mardi 30 juillet 2024

De plus en plus des Congolais cherchent des voies et moyens pour émigrer vers le Canada. Depuis quelques années, le Canada semble être devenu un véritable eldorado pour de nombreux congolais. Il y a ceux qui se tournent vers les différentes agences qui ne cessent de voir le jour surtout à Kinshasa et qui proposent leurs bons services pour l'obtention d'un visa pour le Canada.

D'autres tentent leur chance en recourant aux sites d'immigration au Canada.

Mais bien souvent la déception est grande aussi bien pour ceux qui recourent à toutes ces agences mais aussi à ceux qui ont finalement la chance de rejoindre le Canada.

Dans bien des cas, ils sont confrontés au problème des papiers et surtout d'intégration, faute d'avoir été suffisamment bien informés sur les conditions d'immigration au Canada.

Pour une certaine opinion, cette attraction de nombreux congolais vers le Canada est liée au fait que l'Europe ne cesse de durcir les conditions d'immigration pour les ressortissants étrangers.