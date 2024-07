Afrique: The Manor - Un espace pour les plus belles expériences africaines

Célébrer les narratives authentiques de l'Afrique à travers l'art visuel et l'innovation numérique, en donnant la parole à des voix diverses à travers le continent.

Dans sa quête de redéfinition de la narration visuelle africaine, le célèbre artiste visuel sud-africain Trevor Stuurman s'est lancé dans l'un de ses projets les plus ambitieux à ce jour : "The Manor" : une plateforme à multiples facettes dédiée à la préservation et à la présentation de la riche tapisserie des récits africains, en veillant à ce qu'ils soient narrés avec authenticité et fierté.

L'ère numérique a généré une vague d'innovation et d'esprit d'entreprise dans le monde entier, conduisant à la création de startups et d'entreprises technologiques.

Sur le continent africain, la rapide propagation de la technologie numérique révolutionne la façon dont les jeunes s'engagent dans le monde, leur permettant de contrôler et de façonner leurs propres histoires et récits.

Trevor Stuurman, artiste visuel et photographe sud-africain, est l'un de ceux qui tirent parti des plateformes numériques pour faire connaître des expériences africaines par le biais de la photographie et du cinéma.

Son projet, "The Manor", illustre la manière dont la technologie numérique peut être utilisée pour préserver et mettre en valeur le patrimoine africain.

"Nous voulions documenter des histoires qui risquent d'être oubliées et offrir une plateforme à des voix diverses", explique Trevor Stuurman lors d'une conversation téléphonique avec Afrique Renouveau depuis l'Afrique du Sud.

Plusieurs initiatives, projets et programmes mondiaux promeuvent et défendent les créateurs africains dans divers domaines.Ces initiatives soulignent l'effort mondial concerté pour soutenir les créateurs africains, encourager les industries culturelles et promouvoir le développement durable par le biais des arts. Elles fournissent des ressources précieuses, des formations et des plateformes permettant aux artistes africains de s'épanouir et de présenter leurs talents à un public mondial.

En voici quelques exemples :

Initiatives de l'UNESCO :

Rapport sur le secteur de la mode : Le rapport de l'UNESCO intitulé "Le secteur de la mode en Afrique : Tendances, défis et opportunités de croissance", lancé à l'occasion de la Semaine de la mode de Lagos, souligne le potentiel de l'Afrique à devenir un leader mondial de la mode. Ce rapport met l'accent sur la nécessité d'un soutien public pour renforcer la croissance de l'industrie, créer des emplois et promouvoir la diversité culturelle.

Rapport sur l'industrie cinématographique : Le rapport 2022 de l'UNESCO sur l'industrie cinématographique africaine présente des stratégies pour stimuler le secteur, prévoyant qu'il pourrait créer plus de 20 millions d'emplois et contribuer à hauteur de 20 milliards de dollars au PIB de l'Afrique. Le rapport fournit des recommandations pour exploiter le potentiel de l'industrie.

Projets dans le secteur de la musique : Le projet de l'UNESCO "Aider la jeunesse africaine à exploiter le potentiel du secteur musical" comprend des cours de gestion culturelle, des stages et des emplois pour les jeunes professionnels de la musique dans plusieurs pays africains.

Initiatives de la Banque africaine de développement (BAD) :

Fashionomics Africa : Lancé par la BAD, Fashionomics Africa vise à soutenir la croissance des secteurs du textile et de la mode en Afrique. Il offre une formation aux compétences commerciales, un accès aux marchés et des opportunités financières aux entrepreneurs africains, en particulier aux femmes et aux jeunes.

Google Arts & Culture :

Projets d'art et de culture africains : Google Arts & Culture s'est associé à plusieurs institutions africaines pour numériser et présenter l'art et la culture africains dans le monde entier. Cette initiative permet de rendre le patrimoine africain accessible à un public plus large et de soutenir la préservation de la culture.

Africa No Filter :

Changer le discours : Africa No Filter s'efforce de modifier les récits stéréotypés sur l'Afrique en soutenant les narrateurs, les artistes et les organisations médiatiques. Elle offre des subventions, un mentorat et des recherches afin d'amplifier les voix et les histoires africaines authentiques dans le monde entier.

(The Manor) "est un endroit où l'on occupe de l'espace et où on en donne à beaucoup d'autres", résume-t-il.

Né et éduqué à Kimberley, en Afrique du Sud, l'environnement dans lequel Stuurman a grandi a joué un rôle crucial dans son parcours créatif. À 19 ans seulement, il a remporté le prix Style Reporter du magazine Elle, une étape importante qui a lancé sa carrière et lui a permis d'acquérir les aptitudes nécessaires pour devenir un professionnel de la création.

En 2021, il a été reconnu comme l'un des leaders de la prochaine génération par le Time Magazine.

Il a reçu plusieurs autres récompenses pour son travail et a collaboré à des projets artistiques mondiaux, notamment l'album musical The Lion King de Beyoncé - une représentation visuelle de l'afrocentricité en tant que célébration de l'identité africaine, de la collaboration, de la connectivité et de la beauté de la diversité.

Il a également participé au film "Un prince en Amérique 2" en photographiant et en documentant les principaux éléments visuels de sa campagne Uoma Beauty, qui s'est déroulée parallèlement à la promotion du film.

"L'Afrique du Sud était largement représentée dans le film, et ce fut une belle expérience, a déclaré M. Stuurman à Afrique Renouveau. "Il était important d'avoir ces moments de représentation, en particulier à l'écran, où nos expériences et expressions quotidiennes deviennent courantes".

Nouvelle génération

Qu'il s'agisse de mode, de musique, d'arts du spectacle ou d'arts visuels, M. Stuurman appartient à cette nouvelle génération de talents africains déterminés à faire flotter le drapeau de la créativité africaine. À cet égard, son initiative s'inscrit dans le cadre de la prise de conscience croissante, sur tout le continent, de la nécessité de revendiquer les voix africaines et de promouvoir un nouveau récit du continent.

"Nous devons simplement raconter nos histoires authentiques. Si votre histoire est authentique, le marché viendra à vous - vous n'avez pas besoin de lui courir après", a récemment déclaré le créateur de mode nigérian Nkwo Onwuka lors du lancement du rapport de l'UNESCO sur le secteur de la mode en Afrique.

Intitulé "Le secteur de la mode en Afrique : tendances, défis et opportunités de croissance", le rapport, présenté lors de la Semaine de la mode de Lagos en octobre 2023, note que l'industrie de la mode en Afrique est tirée par une population jeune et en voie d'urbanisation rapide et par une numérisation croissante, prédisant une augmentation de 42 % de la demande pour la mode de créateurs africains au cours de la prochaine décennie. Une reconnaissance immédiate

Lancé en 2023, "The Manor" a rapidement bénéficié d'une reconnaissance internationale, notamment de la part de National Geographic, qui a désigné la plateforme comme l'un des principaux points chauds culturels pour 2024.

Pour M. Stuurman, cette reconnaissance témoigne de l'impact et de la qualité de ses offres. (L'accueil) "a dépassé nos attentes".

"Le travail que nous faisons ici n'est pas nouveau ; c'est un travail que nous avons toujours fait, mais qui n'a jamais été institutionnalisé", a-t-il fait remarquer en réfléchissant à sa carrière.

"Aujourd'hui, nous avons marchandisé et institutionnalisé nos efforts, en créant notre propre table au lieu de nous contenter d'un siège à la table".

Son engagement en faveur du panafricanisme transparaît clairement dans son approche de l'ouverture du "Manoir" aux créateurs de tout le continent.

"Nous couvrons beaucoup d'histoires panafricaines et nous sommes toujours ouverts et coopératifs. Ce n'est pas une stratégie d'être panafricain, c'est ce que nous sommes naturellement. Nous sommes basés en Afrique du Sud, mais nous collaborons en permanence avec différents conteurs de tout le continent.

Il se réjouit de plusieurs projets et collaborations à venir.

"Nous ouvrons un espace permanent pour "The Manor" à Johannesburg, un espace de projet avec un programme complet d'expositions et d'activations. Nous avons également un nouveau projet 'Reflecting B(l)ack' qui sortira dans les prochains mois".

Avec l'impact transformateur de la diffusion de la technologie numérique parmi les jeunes du continent, qui permet à ces derniers d'exprimer leur identité, leur créativité et leurs opinions sans les barrières traditionnellement présentes dans les médias traditionnels, la vision de Stuurman pour l'avenir de la narration visuelle africaine est remplie d'optimisme et d'ambition.

"Je vois (l'Afrique) comme l'endroit le plus passionnant du monde. Et j'espère être un observateur, reflétant et documentant pour que les générations futures disposent de sources fiables et d'un meilleur point de référence."