Sénégal: Jeux olympiques paris2024 - Yves Bourhis en demies, Ibrahima Diaw franchit les préliminaires, Ndeye Bineta Diongue rend son épée, Oumy Diop perd sa série

Les quatre athlètes sénégalais qui étaient en lice, ce samedi sur les différents sites des Jeux olympiques de Paris (26 juillet 11 aout) ont connu des fortunes diverses. La cadette Oumy Diop (20 ans) qui a ouvert le bal a été éliminée dans sa série (100 m papillon). Son ainée Ndeye Bineta Diongue (36 ans) n'a pu faire mieux devant la jeune égyptienne (20 ans), Aya Hussein qui l'a battue (15 - 14).

Toutefois, dans l'après-midi, d'autres sénégalais ont pu relever le défi et arrêter l'hémorragie. Il s'agit de Yves Bourhis qui a composté son ticket pour les demi-finales au Canoë-Kayak slalom et le pongiste Ibrahima Diaw qui a battu le Népalais Santoo Shrestha par 4 points à 0 et s'est qualifié, lui aussi, pour les 32es de finale du tournoi de tennis de table. Tous les deux reprennent les compétitions ce lundi 29 juillet.

(PARIS -France) - Exit Ndeye Bineta Diongue (épée) et Oumy Diop (natation) ! La nageuse sénégalaise a été éliminée aux séries féminines du 100 mètres papillon des JO Paris 2024 ce samedi 27 juillet à l'Arena La Défense. Alignée dans la série 1, Oumy Diop qui vit aux États-Unis d'Amérique a terminé sa course à la quatrième place, avec un chrono d'1' 1" 82, derrière la vainqueure la Danoise, Helena Rosendahl Bach, l'Espagnole Laura Garzas Cabanes et l'Arménienne, Varsenik Manucharyan.

%

Toutefois, l'élimination de la sénégalaise peut etre atténuée par l'amélioration de sa performance individuelle. En effet, 1' 1" 8 est son meilleur temps cette saison puisqu'elle était à 1 minute, 01 seconde et 95.

Quant à Ndeye Bineta Diongue, elle a été, elle aussi battue par l'Égyptienne Aya Hussein (20 ans) dès le premier tour de la compétition individuelle féminine d'escrime, sous la verrière du Grand Palais. Pourtant, elle a bien entamé sa compétition, avec un partage équitable des points. Mais elle finira par commettre des erreurs qui lui seront fatales notamment au niveau de la remise.

Comme lors des JO Tokyo 2020, la médaillée des Championnats d'Afrique et des Jeux africains, s'arrête au premier tour. Une nouvelle défaite qui marque la fin de sa carrière d'escrimeuse, a d'ailleurs confie son entraîneur, Daniel Levavasseur, selon qui, elle va se lancer dans l'enseignement de l'escrime (voir par ailleurs).

Yves Bourhis et Ibrahima Diaw montrent la voie

Contrairement à leurs soeurs, Oumy Diop et Ndeye Bineta Diongue, Yves Bourhis (canoë-kayak slalom) et Ibrahima Diaw ont tenu la dragée haute face à leur adversaire. Le slalomeur sénégalais s'est qualifié en demi-finale du canoë-kayak slalom en terminant d'abord 9eme au préliminaire avec un chrono de 94.68. Au deuxième tour, il s'est classé deuxième avec un chrono de 92 .4. Le premier est à 89.90. Une performance qui lui permet de disputer une demi-finale ce lundi 29 juillet.

Quant que pongiste Ibrahima Diaw, il a battu le Népalais Santoo Shrestha par 4 points à 0 et s'est qualifié, lui aussi ce samedi 27 juillet, pour les 32es de finale du tournoi de tennis de table. Pour cette deuxième participation aux olympiades, Ibrahima Diaw fait mieux qu'en 2020 à Tokyo.

Ce lundi à 11 h (locale) 9 h 00 GMT, il affrontera le Hongkongais, qui l'a une fois battu. Diaw soutient d'ailleurs avoir une petite longueur d'avance face à son adversaire pour avoir déjà tâte le pouls des salles et du public. D'ailleurs, il invite les Sénégalais à venir le soutenir.

Abdoulaye THIAM

Envoyé Spécial

RESULTATS DU SAMEDI 27 JUILLET

ESCRIME : EPEE FEMININ

Ndeye Binta Diongue 14 / Huissen Aya de l'Egypte 15

ELIMINEE

NATATION

100M PAPILLON

Oumy DIOP: 1'01 »82, 4eme de sa série

ELIMINÉE

CANOE KAYAK

CANOE SLALOM

Yves BOURHIS

9eme au préliminaire avec un chrono de 94.68 le premier est à 89.90

5eme au 2e tour avec un chrono de 92.14 le premier est à 89.90

QUALIFIE EN 1/2FINALE

TENNIS DE TABLE

Ibrahima Diaw BAT SHRESTHA I. du NEPAL 4-0