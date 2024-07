Ethiopie: Le FMI a approuvé un accord de facilité de crédit élargie de 3,4 milliards de dollars sur quatre ans pour le pays

Addis Abeba — Le conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un accord de facilité de crédit élargie de 3,4 milliards de dollars sur quatre ans pour l'Éthiopie.

Le programme de financement sur quatre ans soutiendra le programme de réforme économique locale pour remédier aux déséquilibres macroéconomiques, rétablir la viabilité de la dette extérieure et jeter les bases d'une croissance plus élevée, inclusive et tirée par le secteur privé.

La décision du conseil d'administration permettra un décaissement immédiat de 766,75 millions de DTS (équivalent à environ 1 milliard de dollars), qui aidera l'Éthiopie à répondre à ses besoins de balance des paiements et à soutenir le budget.

Le programme économique local, soutenu par l'accord FEC de quatre ans, envisage un ensemble complet de politiques visant à stimuler l'activité du secteur privé et à accroître l'ouverture économique afin de promouvoir une croissance plus élevée et plus inclusive.

Selon le communiqué de presse du FMI, le renforcement des filets de sécurité sociale pour atténuer l'impact des réformes sur les ménages vulnérables est un élément essentiel du programme de réformes des autorités.

Les principales politiques comprennent : (i) le passage à un taux de change déterminé par le marché pour aider à remédier aux déséquilibres extérieurs et à soulager les pénuries de devises ; (ii) la lutte contre l'inflation en modernisant le cadre de la politique monétaire, en éliminant le financement monétaire du budget et en réduisant la répression financière ; (iii) la création d'un espace pour les dépenses publiques prioritaires en mobilisant les recettes intérieures ; (iv) le rétablissement de la viabilité de la dette, notamment en concluant des accords de restructuration de la dette en temps opportun avec les créanciers extérieurs ; et (v) le renforcement de la position financière des entreprises publiques pour s'attaquer aux vulnérabilités macrofinancières critiques.

« Il s'agit d'un moment historique pour l'Éthiopie », a salué la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. « L'approbation de la FEC témoigne de l'engagement ferme de l'Éthiopie en faveur de réformes transformatrices. Le FMI se réjouit de soutenir ces efforts pour contribuer à rendre l'économie plus dynamique, plus stable et plus inclusive pour tous les Éthiopiens. »

Le programme devrait contribuer à catalyser des financements externes supplémentaires auprès des partenaires de développement et à fournir un cadre pour mener à bien la restructuration de la dette en cours.