Maroc: Festival International de la Musique Militaire - Des spectacles envoûtants et une ambiance féérique à M'diq

M'diq — La ville de M'diq a vibré, lundi soir, aux rythmes envoûtants du 1er Festival International de la Musique Militaire, organisé par les Forces Armées Royales (FAR), à l'occasion de la commémoration du 25ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Une foule nombreuse a afflué vers la corniche de M'diq pour apprécier des performances raffinées de 7 musiques nationales représentant différentes composantes des Forces Armées Royales, de la Garde Royale, de la Gendarmerie Royale, de la Direction générale de la sûreté nationale et des Forces Auxiliaires, ainsi que des musiques militaires étrangères de 6 pays, à savoir l'Espagne, les Emirats Arabes Unis, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Arabie Saoudite et les Etats-Unis d'Amérique.

Après son premier spectacle donné vendredi soir à Rabat, le deuxième jour du festival a débuté avec une prestation de la Garde Royale qui a émerveillé le public.

Le Régiment d'infanterie, accompagné du Régiment des musiciens, des cavaliers et des porteurs de torches, a offert une performance chorégraphique raffinée au rythme de compositions militaires, ainsi que des morceaux tirés du répertoire des hymnes et chansons nationales.

Sur des airs militaires espagnols, l'unité musicale du Régiment d'infanterie Espagnol "Immémorial del Rey n°1" a impressionné par sa prestation précise et synchronisée, tandis que la Fanfare des Forces Royales Air a brillé avec sa performance musicale, qui a enchanté l'audience avec des morceaux enthousiastes et des classiques marocains.

Quant aux formations musicales de l'Arabie Saoudite, de la Côte d'Ivoire et des Forces Auxiliaires Zone Nord, elles ont donné des performances captivantes marquées par une discipline rigoureuse et un rythme précis, aux rythmes militaires et enthousiastes.

La formation musicale de l'Etat-Major des FAR, fondée en 1956, a, quant à elle, conquis le public par son harmonie et la beauté de sa performance musicale. Les formations musicales des Emirats Arabes Unis, de la Gendarmerie Royale et des Forces Armées Sénégalaises ont, en outre, enchanté l'audience avec leurs prestations captivantes. La formation musicale de la Direction générale de la sûreté nationale, fondée le 19 septembre 2000, a présenté un spectacle haut en couleur, mettant en lumière les talents musicaux de ses membres.

La 23ème Fanfare de la Garde nationale de l'État de l'Utah (Etats-Unis) a, comme d'habitude, émerveillé le public avec une performance musicale raffinée, grâce à une élite de musiciens affirmés.

Enfin, la Compagnie musicale de la Marine Royale, l'une des formations les plus emblématiques du Maroc, a clôturé la soirée avec une performance envoûtante.

Le Festival culminera ce mardi avec un concert de clôture à la Place El Mechouar à Tétouan. Le Festival International de la Musique Militaire est une première permettant de mettre en lumière la richesse et la diversité des traditions musicales militaires des pays participants.