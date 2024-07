Maroc: Mohammedia - Lancement à Beni Yakhlef d'une unité médicale mobile de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus

Mohammedia — Une unité médicale mobile de dépistage précoce des cancers du sein et du col de l'utérus a été lancée lundi dans la commune de Beni Yakhlef (Mohammedia), avec l'objectif affiché de renforcer l'offre de santé de proximité.

Lancée à l'occasion de la célébration du 25ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, lors d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la province de Mohammedia, Hicham M'daghri Alaoui, cette unité est dotée de tous les équipements nécessaires au dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus.

Cette unité d'un coût de 3.456.000 dirhams est financée par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dans le cadre du programme concernant la santé maternelle et infantile, en partenariat avec la Délégation provinciale du ministère de la Santé et de la protection sociale ainsi que l'association Amal des malades atteints de cancer basée à Mohammedia. A l'issue de cette cérémonie, le gouverneur et la délégation l'accompagnant ont effectué une visite sur le site de plusieurs projets de développement pour s'informer du bilan des réalisations.

Il s'agit du complexe socio-sportif "Al Farazdak" à Mohammedia destiné à favoriser l'insertion socio-économique des jeunes à travers les métiers de sport sous la supervision de l'ONG "Tibu Africa" et à raison de 1.200 heures de formation par an, outre un ou deux mois de stage et d'accompagnement en guise de préparation pour l'emploi.

Le complexe réalisé pour un coût de 2.770.000 dirhams, est le résultat d'un partenariat entre l'INDH avec une contribution à hauteur de 2.370.000 dirhams, la Délégation provinciale du ministère de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports ainsi que l'ONG Tibu Africa (400.000 dirhams).

Le nombre des bénéficiaires de ce projet est 86 jeunes sans éducation, ni emploi, ni formation (NEET) ainsi que 600 enfants scolarisés et non scolarisés.

Le programme de la visite comprend également le centre Infitah pour les jeunes à Hay Mohammedi dans la commune Beni Yakhlef qui s'inscrit dans le cadre du programme "Impulsion du capital humain des générations montantes" dans le but de favoriser l'épanouissement des enfants et des adolescents.

Ce projet profite actuellement à 164 bénéficiaires avec au programme des activités destinées, entre autres, au soutien scolaire, l'informatique ainsi que l'accompagnement et l'orientation.

D'un coût de 680.000 dirhams, ce projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le Comité provincial du développement humain à la préfecture de Mohammedia, le conseil communal de Beni Yakhlef, la Direction provinciale du ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, la Direction provinciale de la jeunesse, de la culture et de la communication ainsi que la Fondation Marocaine pour la jeunesse.

Dans une déclaration à la MAP, Khadija Jilal, responsable du service de l'action sociale à la préfecture de Mohammedia, a indiqué que les projets lancés et visités s'inscrivent dans le cadre de conventions de partenariat entre l'INDH et d'autres partenaires, et concernent principalement les domaines social et médical.

L'objectif, selon elle, est le renforcement de l'offre de santé de proximité, l'amélioration du revenu, l'inclusion économique ainsi que le développement durable.