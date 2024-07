Seychelles: ODD - Le pays envisage d'utiliser les politiques fiscales pour stimuler le développement durable

Les Seychelles étudient comment les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies peuvent être atteints grâce à des politiques fiscales stratégiques et introduisent un modèle pionnier appelé le cadre fiscal des ODD (STF).

Cela se fait à travers un atelier de cinq jours organisé à L'Escale Resort and Marina avec l'aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Selon le PNUD, le STF propose des évaluations diagnostiques et un soutien sur mesure pour optimiser le lien entre le système fiscal d'un pays et les ODD.

Le cadre fiscal des Seychelles (STF) visera à inclure la durabilité dans la politique budgétaire mondiale en orientant le développement de manière inclusive et durable tout en lui fournissant un financement.

Dans son discours d'ouverture, le ministre des Finances, de la Planification nationale et du Commerce, Naadir Hassan, a déclaré que le Programme de développement durable à l'horizon 2030 présente une vision pour un monde meilleur, construit sur les piliers de la paix, de la prospérité et de la durabilité environnementale.

"La réalisation de ces objectifs ambitieux nécessite non seulement une volonté politique mais également des stratégies politiques innovantes. C'est là que la fiscalité joue un rôle central. Les impôts sont plus qu'une source de revenus ; ils sont un outil puissant pour façonner les politiques économiques et sociales et pour promouvoir l'équité et la justice », a-t-il souligné.

M. Hassan a déclaré que le STF est conçu pour intégrer la durabilité dans les politiques budgétaires des gouvernements du monde entier, « en veillant à ce que nos systèmes fiscaux non seulement financent le développement, mais le conduisent également dans une direction inclusive et durable ».

Il a également parlé de la Stratégie nationale de développement des Seychelles 2024-2028, récemment lancée en avril, qui est un plan global pour le progrès des Seychelles, mettant l'accent sur la nécessité de structures économiques résilientes, de durabilité environnementale et d'inclusion sociale.

« Le STF jouera un rôle crucial en soutenant cette stratégie en proposant une approche structurée pour mobiliser efficacement les ressources. En alignant nos politiques fiscales sur les ODD, nous pouvons améliorer notre capacité à générer des revenus, qui à leur tour soutiendront la mise en oeuvre de diverses initiatives de développement détaillées dans notre stratégie nationale », a-t-il ajouté.

Grâce au STF, il a été noté qu'il n'aura pas d'effets majeurs sur les impôts dans le pays, car il affectera principalement les politiques fiscales, garantissant que des fonds adéquats soient disponibles pour les investissements communautaires essentiels dans les infrastructures, l'éducation, les soins de santé et d'autres secteurs critiques favorisant ainsi le développement durable et améliorant le bien-être sociétal global.

Au cours de l'atelier, des experts dans le domaine partageront leurs idées et leurs expériences sur la mise en oeuvre de politiques fiscales alignées sur les ODD, tandis que les participants exploreront des études de cas de pays qui ont utilisé la fiscalité pour stimuler le développement durable.

M. Hassan a déclaré : « N'oublions pas que la réalisation des ODD est un effort collectif. Les gouvernements, les organisations internationales, le secteur privé et la société civile ont tous un rôle à jouer. En travaillant ensemble et en tirant parti du cadre fiscal des ODD, nous pouvons créer un monde où la croissance économique va de pair avec l'inclusion sociale et la gestion de l'environnement.