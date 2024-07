Ile Maurice: L'Entêté - «Si on ne peut nager ce mardi, la course sera reportée à vendredi»

Aujourd'hui, la première épreuve de triathlon (masculine) devrait se tenir à 10 heures, heure de Maurice. Du moins, si la qualité de l'eau de la Seine (dite polluée le week-end dernier) le permet. Toutefois, si celle-ci demeure impraticable, c'est vendredi que Laurent L'Entêté sera en action.

Mais pour le Mauricien, cela ne change en rien ses objectifs, dont celui d'être dans le top 50 des triathlètes aux Jeux olympiques.

Si la course devait être maintenue aujourd'hui, Laurent L'Entêté prendra le départ au pied du pont Alexandre III où un ponton flottant lui permettra de démarrer la partie natation. Après avoir nagé 1,5 km dans la Seine, il prendra son vélo pour 40 km de cyclisme. Ensuite, il va courir 10 km en plein coeur de Paris jusqu'à l'arrivée au pont Alexandre III.

«Le parcours est le suivant: pour le vélo, il faudra effectuer 7 tours dans Paris pour parcourir 40 km puis faire 4 tours de 2.5 km pour les 10 km de course à pied. En revanche, pour la natation, ce sera un peu compliqué. Ce sera d'abord un tour de 900 m, suivi de 500 à 600 m à parcourir environ. Mais en natation, il faudra qu'on connaisse l'état de l'eau». Ce que Laurent L'Entêté ne nous avait pas encore dit quand nous l'avons contacté c'est que - en raison de la pollution de l'eau dans la Seine - les premiers entraînements des triathlètes prévus les 28 et 29 juillet ont dû être annulés.

%

Selon AFP - se basant sur un communiqué de Paris 2024 et World Triathlon - après une réunion avec le comité d'organisation des JO, les autorités locales et Météo-France, la fédération internationale de triathlon a pris la «décision d'annuler la partie natation de la familiarisation triathlon» prévue lundi matin, comme la veille, car les «niveaux de qualité de l'eau (...) ne présentent pas les garanties suffisantes».

A dimanche, Laurent L'Entêté était confiant que la compétition aurait bien lieu mardi. «De ce qu'on nous a dit, en raison de la forte pluie le jour de l'ouverture, toute l'eau s'est déversée dans la Seine. D'ici mardi, vu que le temps sera beau pour les prochains jours (selon la Météo), la Seine devrait devenir praticable et on pourra nager. Mais si on ne peut nager mardi, la course sera reportée à vendredi. Et si vendredi l'eau est toujours polluée, le triathlon cédera la place à un duathlon (course à pied, vélo et course à pied seulement)», affirme le Mauricien.

Quoi qu'il en soit, Laurent L'Entêté - qui s'est qualifié pour cet évènement - reste toujours positif : «Cette compétition sera de très haut niveau. Mon but est d'être dans le top 50. La stratégie est simple : on essaiera de nager le plus vite possible pour ne pas être seul à vélo. En cyclisme, il faudra pouvoir tenir les roues et, en course à pied, apprécier les jeux et avoir une bonne place. Mes temps aux entraînements ont montré de belles choses. Depuis ces 2 dernières années, je ne me suis jamais senti aussi en forme. Je vais essayer de ne pas faire d'erreurs et être avec les meilleurs du monde. Parce qu'on le mérite», dit le champion de Maurice de triathlon.