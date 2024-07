Maroc: L'Agence du Bassin de Sebou sensibilise les colonies de vacances à la préservation de l'eau

Imouzzer — L'Agence du Bassin Hydraulique de Sebou (ABHS) a lancé lundi à Imouzzer-Kandar, province de Sefrou, une caravane de sensibilisation à l'importance de la préservation de l'eau au profit des enfants des colonies de vacances.

Dans une déclaration à la MAP, le chef du département de la communication et du partenariat de l'ABHS, Mohamed Serghini, a affirmé que cette initiative est organisée chaque année dans le cadre des efforts de l'Agence visant à sensibiliser à l'importance de l'eau, compte tenu de la situation difficile que connaît le Maroc en termes de stress hydrique au cours des sept dernières années.

"Cette année, l'activité ciblant les colonies de vacance d'Imouzzer-Kandar et d'Ifrane, a profité aux enfants de 7 à 14 ans de différentes régions du Maroc, en partenariat avec la direction régional de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication", a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur de la caravane de sensibilisation à l'eau, Adil Mahour, a indiqué que cette caravane vise à la sensibilisation pour mettre fin au gaspillage d'eau dans le pays, notant qu'il s'agit de la première caravane de sensibilisation numérique au Maroc, qui bénéficiera à un grand nombre d'enfants (5000 à 6000) de différentes villes du Maroc, tout au long des vacances d'été à Imouzzer-Kandar.

Initiée sous le thème "l'utilisation rationnelle de l'eau, la responsabilité de tous", cette campagne vise à sensibiliser les enfants à la nécessité d'économiser l'eau et de rationaliser son utilisation en tant que ressource stratégique.

L'événement, qui s'inscrit dans le cadre du processus continu de sensibilisation à l'importance de la préservation des ressources en eau et de la rationalisation de leur utilisation, vise également à sensibiliser les jeunes à la bonne gestion des ressources hydriques afin de contribuer à l'émergence d'une génération responsable et soucieuse de préserver cette ressource précieuse.

Cette caravane, organisée en coopération et en coordination avec les autorités locales ainsi que la Direction Régionale du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication dans les provinces de Sefrou et d'Ifrane, profitera également au camping municipal d'Imouzzer (30 juillet) et au camp de Ras El Maa à Ifrane (31 juillet). L'Agence a fait savoir qu'elle a fait recours à une série de moyens de communication diversifiés et variés pour faire de cette campagne un succès, notamment en imprimant et en distribuant des affiches et de brochures.

Cette caravane comprendra également l'organisation d'activités d'animations, d'ateliers sur l'espace numérique et de concours culturels au profit des enfants avec des informations importantes sur la manière de rationaliser la consommation d'eau et de les encourager à contribuer à la préservation des ressources en eau.

D'après l'Agence, le Maroc vit depuis six ans dans une "conjoncture difficile" caractérisée par la raréfaction des ressources en eau et un stress hydrique dû au manque de précipitations et à la demande croissante de cette substance vitale, soumise à la surexploitation, aux risques de pollution et aux différents effets du changement climatique.