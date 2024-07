Maroc: Province de Youssoufia - Inauguration de plusieurs projets de développement

Youssoufia — Plusieurs projets de développement ont été inaugurés, lundi, dans la province de Youssoufia, à l'occasion du 25ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Ces projets, dont la cérémonie d'inauguration a été présidée par le gouverneur de la province, Mohamed Salem Essabti, qui était accompagné d'élus, des autorités locales et des chefs de services extérieurs, viennent conforter la dynamique du développement local et renforcer l'offre de santé et d'enseignement dans cette partie du territoire national. Au niveau de la commune de Youssoufia, il a été procédé à l'inauguration d'un centre de santé après des travaux de mise à niveau, ce qui donne une nouvelle impulsion aux services médicaux dans la province.

Cette structure, qui comprend une unité d'accueil, une salle de consultation, une salle dédiée à la santé infantile et maternelle, deux salles d'examen complémentaires, une salle de soins, une salle réservée à la médecine dentaire, un espace pour enfants, une pharmacie et une salle de santé reproductive, outre d'autres dépendances, permettra d'améliorer l'offre de soins et de fournir des services médicaux de qualité répondant aux besoins des citoyens.

Par la suite, le gouverneur a inauguré la route provinciale n°2341 reliant entre les centres de Louihat et Sidi Chiguer sur une distance d'environ 42 km, au terme de travaux d'élargissement et de renforcement pour un coût estimé à 29,5 millions de dirhams (MDH).

Ce projet s'assigne pour objectif d'adapter les caractéristiques de la route au volume du trafic et, partant, renforcer le réseau routier et améliorer la qualité des services fournis aux usagers.

Par la même occasion, la route non classée reliant la route nationale n°11 et la route provinciale n°2341, a été inaugurée. Réalisé dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural, en partenariat entre le Conseil régional de Marrakech-Safi et le Fonds de Développement Rural, pour un investissement de près de 40 MDH, ce projet traduit les efforts visant le désenclavement des habitants de plusieurs douars en vue de leur faciliter l'accès aux services et équipements socio-économiques.

Dans la commune territoriale de Ras El Aïn, le gouverneur a procédé à l'inauguration de Dar Taliba (maison de l'étudiante), réalisée dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural, pour un coût global d'environ 3,18 MDH.

Ce projet tend à assurer l'accompagnement et l'hébergement aux étudiantes afin de leur permettre de poursuivre leurs études dans des conditions appropriées, et à contribuer ainsi à la lutte contre la déperdition scolaire parmi les jeunes filles.

D'autre part, il a été procédé au lancement des travaux d'aménagement de l'intersection entre la route provinciale n°2322 et de la route nationale n°11, tout en prévoyant l'installation de l'éclairage public. Ce projet, qui mobilise une enveloppe budgétaire de 4 MDH, a pour objectif d'améliorer la sécurité routière et la fluidité de la circulation au niveau de cette intersection.

Dans le centre de la commune d'Ighoud, le gouverneur a inauguré un ouvrage d'art réalisé sur Oued Jamâa pour un coût de 3 MDH, afin de renforcer la sécurité routière et protéger ledit centre et les quartiers limitrophes contre des inondations.

Ces différents projets sont de nature à donner une forte impulsion aux efforts de développement au niveau de la province de Youssoufia, dans le cadre d'une vision globale et inclusive visant à améliorer les conditions de vie des citoyens, créer de nouvelles opportunités d'emploi, renforcer les infrastructures de base et à assurer des services de qualité, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé.