Sénégal: Le chef de l'Etat préside, ce mardi, au grand théâtre national la cérémonie du Concours général

Le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye, préside, ce mardi, au grand théâtre national, à Dakar, la cérémonie du Concours général, un évènement phare du calendrier académique visant à récompenser les meilleurs élèves.

Créé par décret 61-213 du 30 mai 1961 modifié par le décret 61-454 du 4 décembre 1961, le Concours général organisé pour les classes de Première et Terminale de l'enseignement général technique permet "d'évaluer les candidats sur des sujets conformes aux programmes officiels mais d'un niveau plus exigeant" que celui des examens et concours traditionnels.

Le parrain de l'évènement est le Pr Mamadou Sangharé, né le 31 décembre 1951 à Thiès. "Son parcours académique et professionnel exceptionnel le place parmi les figures les plus influentes et respectées dans le domaine des mathématiques en Afrique et au-delà", lit-on sur le site du Concours général.

En 2024, les élèves ont composé dans 32 disciplines au total avec 112 distinctions décernées avec au départ 3203 candidats dont 1695 en classe de première et 1508 en classe de Terminale.

Cent candidats au Concours général sénégalais 2024 ont obtenu 64 prix et 48 accessits, soit 112 distinctions au total, dont 63 reviennent à des élèves des classes de première.

%

Cinquante-quatre lauréats des prix revenant aux élèves de première se sont inscrits dans l'enseignement public, les élèves des écoles privées ayant obtenu neuf prix.

Quarante et un des lauréats des classes de terminale vont dans des écoles publiques, contre huit prix pour leurs camarades de l'enseignement privé.

Les écoles publiques ont remporté 84,82 % des distinctions (prix et accessits) au Concours général sénégalais de cette année, et celles du privé 15,17 %.

Les filles ont obtenu 57 distinctions, soit 50,98 %, avec 36 prix et 25 accessits. Les garçons ont remporté 55 distinctions, dont 32 prix, soit 49,02 %.

Le nombre de lauréats est de 100, dont 53 filles.

"L'édition 2024 du Concours général sénégalais s'est déroulée dans de bonnes conditions"

Cinquante-cinq des 100 lauréats sont des élèves des classes de première. Trente-six d'entre eux sont des filles.

Vingt-huit des 45 lauréats des classes de terminale sont des garçons.

"L'édition 2024 du Concours général sénégalais s'est déroulée dans de bonnes conditions. L'organisation a été satisfaisante. Les sujets ont été [...] d'un niveau d'exigence conforme aux épreuves habituelles du Concours général", avait signalé Moustapha Guirassy, le ministre de l'Education nationale.

Selon lui, il y avait en tout 3.203 candidats, dont 1.865 filles (58,22 %), contre 3.054 en 2023.

Les épreuves portaient sur 32 disciplines, dont les langues (l'allemand, le français, l'anglais, l'arabe...), la citoyenneté et les droits de l'homme, l'éducation physique et sportive, l'histoire et la géographie, les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre.

La construction mécanique, la dissertation philosophique, l'électronique et l'électrotechnique, les études islamiques, les sciences économiques et les techniques comptables faisaient partie aussi des disciplines dans lesquelles les candidats ont été évalués.

"Pour être candidat au Concours général, l'élève doit avoir une moyenne générale semestrielle au moins égale à 12/20 et une moyenne de 14/20 au moins dans la discipline choisie", avait rappelé le ministre de l'Éducation nationale lors d'une conférence de presse.

Pour obtenir le premier prix dans chaque discipline, il fallait avoir une note supérieure ou égale à 16/20, une note supérieure ou égale à 15/20 pour le deuxième prix, puis 14/20 pour le troisième prix, 13/20 pour le premier accessit et 12/20 pour le deuxième, avait ajouté Moustapha Guirassy.