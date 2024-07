Algérie: Présidentielle - Laagab salue l'initiative d'élaborer une charte d'éthique de la pratique médiatique

Alger — Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a salué lundi à Alger l'initiative de l'Organisation nationale des journalistes algériens (ONJA) concernant l'élaboration d'une charte d'éthique de la pratique médiatique, en prévision de la présidentielle du 7 septembre prochain.

Présidant l'ouverture des travaux d'une conférence sur "La pratique médiatique lors des élections : engagements moraux et règles juridiques", organisée à l'initiative de l'ONJA au siège du ministère, M. Laagab s'est félicité de l'élaboration de la Charte d'éthique de la pratique médiatique, en prévision de la présidentielle du 7 septembre prochain.

Il a rappelé, dans ce contexte, que "les lois encadrant le secteur de la presse ont mentionné ces règles de déontologie", arguant que l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) "a défini les engagements de la presse lors de l'élection présidentielle dans son arrêté N 17 du 15 juillet 2024".

M. Laagab a ajouté que son département ministériel accueille favorablement toutes les initiatives visant à "contribuer à la création d'une presse nationale professionnelle et efficace", exhortant les journalistes algériens à "adhérer aux syndicats arabes, africains et internationaux et à contribuer à la création de nouveaux syndicats régionaux" tout en œuvrant à "la mise en place d'un forum pour les journalistes algériens à l'étranger".

Evoquant la conférence, le ministre a indiqué qu'elle faisait suite "aux conférences de formation organisées par le ministère au profit de près de 800 journalistes dans un court laps de temps".

Quant à la campagne électorale de la présidentielle du 7 septembre, le ministre a insisté sur le respect du principe "d'objectivité lors de la couverture des activités des candidats à la prochaine élection tout en faisant montre d'équité et d'équilibre", soulignant que "les règles juridiques et éthiques sont contraignantes pour les médias publics et privés".

Pour sa part, le président de l'ONJA, Slimane Abdouche, a affirmé que l'organisation de cette conférence et l'élaboration d'une charte d'éthique de la pratique médiatique s'inscrivaient dans le cadre de "la contribution de la corporation de la presse nationale à l'accompagnement de l'événement et à la consécration du principe d'engagement et de responsabilité pour le journaliste algérien".