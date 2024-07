Madagascar: Insécurité - Recherches de solutions entre OMC et élus

Pour la première fois, après l'élection des nouveaux députés dans la région Boeny, une réunion avec l'Organe mixte de conception (OMC), dirigée par le préfet de Mahajanga, Tokifaharana Herimaharo Zo et le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, s'est déroulée samedi matin à la résidence de la région au bord de la mer.

Ce, suite aux plaintes formulées par les trois nouveaux députés élus à Mahajanga 2, Orlando Ramananarivo et Marindry Andry, élus à Marovoay, et celui élu à Ambato-Boeny, Edwin Randrianarivo, concernant l'insécurité dans la région Boeny.

Ce n'est qu'un début mais le meilleur reste à venir et les réunions avec l'OMC seront multipliées pour pouvoir établir une stratégie. Cette réunion préliminaire a permis d'établir un contact et de créer une synergie entre les élus et les autorités de Boeny.

« C'est la première rencontre officielle avec les autorités et l'OMC dans la région Boeny, concernant l'insécurité dans la région. Nous tenons à remercier le gouverneur et le préfet d'avoir réagi rapidement après nos remarques et plaintes. Nous constatons que tous les dirigeants de la région ont affiché leur cohésion pour lutter contre l'insécurité. Cette réunion préliminaire est très importante et très nécessaire. Nous allons établir le programme et la stratégie à mettre en oeuvre. Nous verrons par la suite la concrétisation du projet », ont déclaré les trois députés.