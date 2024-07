Afrique: SADC - Industrialisation - Les produits odof s'exposent au Zimbabwe

Les produits issus des pépinières industrielles One District, One Factory sont exposés pour la première fois à l'étranger, à Harare, au Zimbabwe.

Une première. Les produits des pépinières industrielles One District, One Factory sont exposés à Harare, au Zimbabwe, à l'occasion de la semaine de l'Industrialisation de la SADC. Cet événement est la plus importante plateforme de dialogue public-privé dédiée à la promotion de l'industrialisation, du commerce et des investissements intra-africains.

L'édition de cette année se concentre principalement sur les minerais, l'agro-industrie, les services financiers, les biens de consommation courante, les produits pharmaceutiques, le développement des infrastructures, ainsi que l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes.

D'après le ministère de l'Industrialisation et du Commerce, qui représente la Grande île lors de cette 7e édition, « les produits One District, One Factory commencent à se frayer un chemin sur le marché de l'Afrique australe et orientale. Ils sont exposés au stand du ministère de l'Industrialisation et du Commerce (Madagascar MIC)», indique ce département ministériel. C'est l'usine de production de vin de fruits d'Antsirabe qui expose ses produits sur ce stand.

Son gérant est accompagné par la directrice générale de l'Industrialisation, la directrice des Infrastructures et de l'Innovation, ainsi que la représentante résidente de l'Organisation des Nations unies pour le Développement industriel (Onudi).

Partenariats fructueux

Le MIC explique que l'exposition des produits ODOF à Harare constitue « une occasion pour le ministère de l'Industrialisation et du Commerce d'échanger des points de vue, des pratiques et des solutions innovantes avec les autres participants à cet événement. Le ministère discutera sur place de la vision et de la conviction de la Grande île par rapport au développement industriel ». C'est également l'occasion de partager des expériences, notamment par rapport à l'expérience malgache des pépinières industrielles.

La semaine de l'Industrialisation de la SADC se tient du 28 juillet au 2 août prochain. Ce sera l'occasion pour les représentants de la Grande île de vendre le savoir-faire malgache et les produits du pays, mais aussi d'acquérir de nouveaux partenariats fructueux sur le marché intra-régional.

Après l'extension des débouchés des produits ODOF à la grande distribution, l'externalisation de ces biens de consommation courante produits localement est une des finalités du projet. Le ministère a mis en place des dispositions législatives et techniques qui soutiennent les producteurs et industriels locaux sur le chemin de l'exportation de leurs produits. Il y a, entre autres, la loi sur les sociétés coopératives. Grâce à cette loi, les associations de producteurs bénéficient désormais d'un cadre légal qui leur permet de se positionner comme des acteurs économiques indépendants.

Ils sont capables de commercialiser leurs produits aussi bien au sein de leur localité qu'à l'extérieur, voire à l'étranger.