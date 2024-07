Angola: L'Armée chinoise veut poursuivre sa coopération avec les FAA

Luanda — L'Armée Populaire de Libération de la Chine (APL) est prête à travailler avec les Forces Armées Angolaises (FAA), en vue de continuer à élargir et approfondir la coopération pratique dans les domaines de la défense nationale et de l'entraînement de l'armée.

Cette volonté a été exprimée lundi à Luanda par l'attaché de défense de l'ambassade de la République populaire de Chine en Angola, le brigadier Wang Jinyuan, qui s'exprimait lors de la célébration du 97e anniversaire de la fondation de l'Armée de la République populaire de Chine, qui aura lieu le 1er août.

Il a déclaré que les deux pays étaient de bons partenaires avec une relation basée sur les principes de sincérité, d'efficacité et de bonne foi depuis plus de 40 ans, soulignant que les Forces armées de la Chine et de l'Angola avaient des expériences similaires dans la lutte pour l'indépendance nationale et partageaient la même responsabilité pour la sauvegarde de la sécurité nationale.

Actuellement, a-t-il poursuivi, les relations bilatérales entre les deux pays connaissent une bonne période de développement, ce qui se reflète également dans le renforcement constant des échanges et de la coopération entre les deux forces armées.

Selon Wang Jinyang, en tant que partenaires stratégiques mondiaux, la Chine et l'Angola se soutiennent mutuellement sur des questions qui impliquent les intérêts fondamentaux et les principales préoccupations des parties.

Il a fait savoir qu'au cours de ses 97 ans d'histoire, l'Armée populaire de libération de la Chine a mis en oeuvre les principes de la Charte des Nations Unies et a participé aux opérations de maintien de la paix de l'ONU dans plus de 20 pays et régions, avec un total de plus de 50.000 soldats déployés.

Wang Jinyang a déclaré que l'armée chinoise améliorait jour après jour ses capacités stratégiques afin de mieux remplir ses missions et ses tâches, tant dans la défense de la souveraineté nationale que dans le maintien actif de la paix régionale et mondiale.

« Au fil du temps, l'armée chinoise n'a pas seulement grandi au combat, elle a également innové et s'est développée sur la base des bonnes expériences de révolution et d'édification de la nation transmises par nos prédécesseurs », a-t-il souligné.

L'armée chinoise a été fondée le 1er août 1927 en Chine par Mao Zedong et Zhu De.