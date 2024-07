Afrique: Paubert Tsimanaoraty Mahatante - Meilleur ministre de l'Économie bleue de l'Afrique

Le ministre malgache de la Pêche et de l'Économie bleue, Paubert Tsimanaoraty Mahatante, a porté haut les couleurs de la Grande Ile.

Le prix du Meilleur ministre de l'Économie bleue de l'Afrique lui a été attribué pour ses efforts et ses engagements dans l'élaboration d'une dizaine de politiques et stratégies pour le développement de l'économie bleue à Madagascar, sa forte implication dans leur mise en oeuvre et son leadership à l'échelle continentale pour donner le bon modèle dans la formation des jeunes, la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée ainsi que dans la bonne gouvernance et la transparence du secteur à Madagascar.

Le premier Forum des jeunes africains a été organisé à Lomé au Togo, en Afrique de l'Ouest en étroite partenariat avec, entre autres, le World Ocean Council et la Banque Ouest Africaine de Développement du 25 au 27 juillet 2024. Plusieurs activités ont été réalisées dont des expositions sur des stands, des rencontres B to B, des conférences débats sur plusieurs thèmes autour de l'économie bleue et l'emploi des jeunes et des visites de sites aquacoles.

Des échanges sur comment encourager et engager les Gouvernements en Afrique à concevoir des bonnes politiques sur le développement de l'économie bleue dans le Continent se sont également déroulés.

L'Organisation Panafricaine des Jeunes sur l'Économie Bleue ou OPJEB a vu le jour en 2016 à Lomé, Togo. C'est une organisation qui rassemble des jeunes engagés de plusieurs pays en Afrique.