Madagascar: Mahajanga - Pénurie d'eau et longues coupures d'électricité

Jeudi, les responsables de la Jirama Boeny, à travers sa page officielle sur les réseaux sociaux Facebook, ont annoncé la répartition des coupures d'électricité tournantes dans les vingt-six fokontany de Mahajanga.

L'interruption était organisée entre 17h30 et 20h30, dans vingt-deux endroits. À partir de 20h30 jusqu'à 23h, le délestage était dévié vers les autres quartiers épargnés par la coupure de 17h30. Cependant, la répartition du délai du délestage n'a pas été respectée car, durant trois jours depuis samedi, les coupures de courant ont duré plus de dix-huit heures, voire une journée, contrairement à la publication sur la toile.

« Nous avons été privés d'électricité dès 23h jusqu'au lendemain à 14h vendredi, et jusqu'à 14h30 samedi dernier. Dimanche a été encore pire, car l'électricité n'a été rétablie qu'à 16h. Hier, elle a été coupée à partir de 22h dimanche, et le courant est revenu vers 11h.

Cette coupure prolongée a provoqué une pénurie d'eau. Nous ne pouvons plus obtenir d'eau de la Jirama depuis jeudi dernier, ce qui est déplorable en cette chaleur. Pour cuisiner, nous utilisons de l'eau du puits bouillie. Pourtant, le montant des factures n'a jamais baissé ; en réalité, nous payons davantage pour une prestation misérable et inadaptée en matière d'électricité et d'eau », a déploré une abonnée de la Jirama habitant à Mahavoky.

Durant le week-end, les salons de coiffure étaient très sollicités suite à un événement prévu pour dimanche. Mais ils ont dû fermer leurs portes dans la matinée du samedi jusqu'à 15h, en raison de ce délestage.

De longues files ont été observées dimanche matin dès 5h pour des séances de maquillage et coiffure.

Les activités économiques des établissements hôteliers, des restaurants et épiceries, de la fabrication de glace alimentaire, des hôpitaux, des soudures, des multimédias, et tant d'autres sociétés ont été paralysées. Même les cultes de dimanche ont été perturbés par les coupures de courant.

« Le transport de fuel lourd pour les prestataires de service se heurte à un problème. De plus, on constate un problème technique au niveau des machines ou groupes électrogènes de la société Henri Fraise et de l'Enelec. Le besoin quotidien est ainsi insuffisant. Cette situation provoque alors une pénurie d'eau car les stations de pompage d'eau sont électriques. Des recherches de solutions et de tractations avec les prestataires sont en vue pour rétablir l'approvisionnement à Mahajanga », a expliqué la Jirama.

Hier, une nouvelle publication sur la toile a permis de savoir qu'une nouvelle coupure sera appliquée à Mangarivotra et Antsahavaky, dans le fokontany de Mahajanga Be, entre 8h du matin et 11h.

Cela dans le cadre d'un transfert du réseau d'alimentation électrique de 20 kV vers 5 kV. Cela signifie que la puissance de la machine sera encore réduite et la production diminuera.

Hier, plusieurs quartiers ont encore été plongés dans l'obscurité et privés de courant et d'eau durant plus de vingt heures, à l'image de Tsararano Ambany, Antsahavaky, Tsaramandroso Ambony et Ambany, jusqu'à Mahatsinjo, Antanimasaja, etc.

Les touristes et vacanciers sont pourtant déjà arrivés à Mahajanga, et la situation n'arrange pas les choses.