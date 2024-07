Madagascar: Réglementation Schengen - Des agents de la PAF formée par l'ambassade française

L'aéroport international d'Ivato a accueilli, du 17 au 19 juillet dernier, une session de formation intensive sur la lutte contre la fraude documentaire et l'immigration irrégulière. Cette initiative, menée par la Conseillère sûreté immigration rattachée au service de sécurité intérieure de l'ambassade de France, visait à renforcer les capacités des policiers malgaches en première ligne dans la gestion des flux migratoires à Ivato.

Les sept stagiaires, récemment intégrés au service central de la police de l'air et des frontières (SCPAF), ont bénéficié d'un programme complet couvrant les bases de la fraude documentaire. La formation a également inclus des modules sur la réglementation Schengen, le code d'entrée et de séjour des étrangers, ainsi que les droits d'asile spécifiques aux départements et régions d'Outre-Mer. Ces connaissances sont essentielles pour garantir la sécurité et l'intégrité des frontières.

À la fin de la formation, des équipements spécialisés ont été remis à la Police de l'Air et des Frontières pour améliorer l'efficacité des contrôles. Huit compte-fils et deux lampes-torches UV, financés par la Direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD), ont été distribués. Ces outils permettront aux agents de vérifier plus minutieusement l'authenticité des documents de voyage présentés par les passagers.

Cette initiative s'inscrit dans un cadre de coopération internationale visant à renforcer les capacités locales en matière de sécurité et de gestion des frontières. Elle reflète également l'engagement des autorités françaises et malgaches à lutter contre les menaces liées à l'immigration irrégulière et à garantir la sécurité des voyageurs.