Madagascar: Education au changement climatique - Intervention auprès des enfants

Le concept consiste à intervenir très tôt auprès des enfants afin qu'ils puissent déjà prendre conscience de l'enjeu et s'approprier la cause climatique, pour devenir dans quelques années des adultes responsables.

Car il est vrai, le changement climatique, préjudiciable à de nombreuses franges de population mondiale, l'est davantage aux enfants, dans la mesure où les services liés à leurs droits les plus stricts tels l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, sont affectés par les catastrophes provoquées par le changement climatique.

Madagascar en a fait l'amère expérience à maintes reprises lors des passages des cyclones à chaque saison cyclonique : les infrastructures scolaires subissent des dégâts parfois importants, ou alors servent de sites d'hébergement pour les populations sinistrées ; les maladies climato-sensibles prolifèrent ; les sources d'eau sont contaminées suite aux inondations, ou au contraire, tarissent lors des grands épisodes de sécheresse.

Atelier pour les enseignants

Les enjeux sont ainsi importants, nécessitant de forger de futurs adultes responsables et sensibles aux causes climatiques. Pour y parvenir, l'implication des enseignants et des acteurs de l'éducation est une étape essentielle.

C'est à ce titre que s'est tenu, la semaine dernière, un atelier pour les enseignants en classe primaire, avec au centre des discussions, l'éducation au changement climatique. Une initiative qui a permis d'explorer des méthodes innovantes pour intégrer l'éducation au changement climatique dans les écoles primaires.

%

Par éducation au changement climatique, il faut comprendre l'intervention auprès des apprenants, pour aider à comprendre et lutter contre les effets de la crise climatique. Ce, en les dotant des connaissances, compétences, valeurs et attitudes dont ils ont besoin pour devenir des agents du changement.

Cet atelier destiné aux enseignants du primaire a été initié par AIKA (l'alliance malgache de la jeunesse pour la biodiversité et la désertification) et organisé par Climada, organisation œuvrant dans la préservation de l'environnement et intervenant à Madagascar dans l'éducation au changement climatique à Madagascar - Korea Foundation, Madagascar Green Natura, avec le soutien de l'UNICEF.