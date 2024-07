Afrique: Tourisme - Le savoir-faire malgache reconnu au niveau international

Les entreprises malgaches opérant dans le secteur du tourisme peuvent fournir des services sophistiqués et de haute qualité, selon Herilaza Hugues Randrianjohany, fondateur d'Ophir International Services.

Satisfaction des touristes les plus exigeants. C'est le défi à relever en opérant dans le tourisme, selon les professionnels de ce secteur d'activité. Malgré le nombre limité de touristes étrangers accueillis à Madagascar, les entreprises malgaches affichent une amélioration de leur performance et ne cessent de prouver leur excellence et leur savoir-faire.

Parmi elles, Ophir International Services met en avant son expertise et son engagement à offrir des expériences de voyage de prestige et de luxe. Si ce groupe opère dans l'import-export et la promotion de l'investissement à Madagascar, il s'impose également dans le tourisme de luxe et s'est forgé une réputation en répondant aux attentes les plus élevées de ses clients.

« Dans le secteur du tourisme, nous avons choisi de nous concentrer sur les voyages de prestige et de luxe. Les touristes, même les plus exigeants, sont pleinement satisfaits de nos prestations. Il y a des entreprises malgaches qui en sont capables. Ignorer notre capacité à répondre à ces demandes serait une erreur. Nous sommes prêts à relever le défi », a déclaré Herilaza Hugues Randrianjohany.

Contre les préjugés

Pour démontrer le savoir-faire des entreprises 100% malgache, Ophir International Services met en avant les témoignages des touristes satisfaits. L'un d'eux - un anglophone - a émis une lettre qui nous est parvenue, pour exprimer une reconnaissance et une admiration pour les services offerts par l'entreprise malgache.

« L'expérience a été extraordinaire. Il est évident que le dévouement et le professionnalisme de l'équipe d'Ophir International Services ont été essentiels à ce succès. Dès mon arrivée, chaque détail a été minutieusement planifié et exécuté, assurant un voyage sans accroc et mémorable. Les circuits ont offert une exploration complète et immersive de la riche culture, des paysages époustouflants et de la faune diversifiée de Madagascar. Les guides étaient compétents et sympathiques. Le niveau de service offert a dépassé toutes les attentes... », indique cette lettre.

Bien que les défis à relever restent énormes, ce genre de performance contribue, peu à peu, à améliorer l'image de la destination Madagascar.