Ile Maurice: Purahoo - «Je me battrai pour le pays et essaierai de tout donner»

C'est ce mardi, vers 13 heures, qu'Ovesh Purahoo sera en action au 100 m nage libre dans le bassin de Paris La Défense Arena. Bien que s'entraînant sans véritables repères à Paris, il se dit déterminé pour nager le plus vite possible et faire honneur au pays.

Comme tout athlète de haut niveau à Paris, Ovesh Purahoo a un objectif, qui est bien entendu de faire le meilleur temps possible. Toutefois, on croit comprendre que tout ne semble pas aussi simple pour lui à Paris.

«J'ai pour objectif de faire de mon mieux. Mais c'est difficile de donner une réponse claire. Je suis sans coach pour les Jeux olympiques depuis plus de 2 semaines. Je n'ai aucun indice chronométrique, temps de passage, pas de feedback constructif sur lequel je peux rely depuis plus de 2 semaines», dit Ovesh Purahoo. Le nageur n'est nullement pessimiste, mais seulement réaliste.

«J'aurais pu vous dire que mon objectif est de nager sous les 52 pour faire simple. Mais j'avais envie de situer un peu le contexte, parce en natation, le hasard n'existe pas. Cependant, je ferai la course et vais me bagarrer pour le pays. J'essaierai de tout donner», ajoute le Mauricien.

Notons qu'Ovesh Purahoo sera engagé dans la 2e série du 100 m nage libre, au 5e couloir (Ndlr: les éliminatoires comptent 10 séries au 100 m nage libre).