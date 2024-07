Cameroun: La demande de mise en liberté avec garant de Junior Ngombé jugée « irrecevable »

La demande de remise en liberté avec garant du jeune activiste accusé « d'incitation à la révolte, de propagation de fausses nouvelles et autres », a été rejetée ce lundi 29 juillet 2024, a appris camer.be du Collectif Me Sylvain Souop.

La demande de libération de Junior Ngombé rejetée ce lundi par les services de la gendarmerie en charge de son dossier" écrit Me CHENDJOU Serge Emmanuel dans un communiqué qu'il a signé pour le Collectif Sylvain Souop, très actif dans la défense des prisonniers politiques du Cameroun

Lire ci-dessous l'intégralité de ce communiqué .

"COMMUNIQUÉ DU COLLECTIF SYLVAIN SOUOP SUR LE CAS JUNIOR NGOMBE

Je sors du Service Central des Recherches Judiciaires du Secrétariat d'État à la défense en charge de la gendarmerie où j'ai assisté le jeune NGOMBE Junior au nom du Collectif de défense des prisonniers Politiques Sylvain SOUOP.

Notre client nous a fait savoir qu'il a été happé par 03 gendarmes en tenue civile le mercredi 24 juillet 2024 vers 19 heures au carrefour Combi à Douala. Il a été conduit dans une unité de gendarmerie de Douala au quartier Bonanjo avant d'être déporté à Yaoundé au groupement territorial de gendarmerie du Mfoundi puis dans les cellules du Service Central des Recherches Judiciaires de la gendarmerie Nationale. Il a ajouté que ses ravisseurs ne se sont pas présentés et ne lui ont pas dit ce qu'ils lui reprochaient.

Nous l'avons assisté lors de son audition aux côtés du past Bâtonnier Me AKERE MUNA et nous avons été rejoints par Me KENGNE Fabien et Me TAMFU.

De l'enquête ouvert par le chef service central des recherches judiciaires le LT Colonel BIALO nous avons pu savoir que notre client est poursuivi pour les faits d'incitation à la révolte, de propagation de fausses nouvelles et autres. A la question de savoir ce qu'on mettait dans Autres, le LT Colonel BIALO nous a répondu qu'il s'agissait des infractions qui pouvaient être révélées lors de l'enquête. L'audition de notre client portait essentiellement sur les extraits de ses vidéos sur les réseaux sociaux et les activités de son association Jeunesse Debout pour le changement en abrégé JDC

Notre client dit qu'il est jusqu'ici bien traité mais a des malaises sans doute liés au Stress et qu'il a demandé à rencontrer un médecin.

Après son audition le LT Colonel BIALO nous a dit qu'il allait transmettre le dossier à la hiérarchie. Nous avons avec notre client formulé une demande de mise en liberté avec garant qui n'a pas prospéré

Pour le collectif Sylvain SOUOP

Me CHENDJOU Serge Emmanuel

Membre de la commission des droits de l'Homme du Barreau du Cameroun."