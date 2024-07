Afrique: Pour mettre fin à la traite des êtres humains, il faut sensibiliser les victimes potentielles

Roma — Les femmes et les enfants sont les principales victimes de la traite des êtres humains en Afrique. Alors que nous célébrons aujourd'hui, le 30 juillet, la Journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains, il convient de rappeler que ce phénomène criminel s'inscrit dans la dynamique économique mondiale moderne.

Dans le monde, les femmes et les filles représentent 72 % des victimes de la traite (et sont principalement contraintes à la prostitution), tandis que les 28 % restants sont des hommes et des adolescents astreints au travail forcé (Rapport mondial sur la traite des personnes 2018, compilé par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, UNODC).

En ce qui concerne l'Afrique, "la traite des êtres humains en Afrique suit les routes migratoires historiques à destination et en provenance des pays de la région et au-delà", indique le projet de politique sur la prévention de la traite des personnes en Afrique (un rapport préparé par l'Union africaine en 2021). Selon le rapport, il existe un "lien étroit entre la traite des êtres humains, le trafic de migrants et la migration irrégulière".

INTDes facteurs tels que les guerres, les famines et la situation économique désastreuse (alimentée par le système de la dette internationale) des pays d'origine des "esclaves modernes" poussent de plus en plus de personnes à chercher de meilleures conditions de vie à l'étranger, finissant par être victimes de réseaux de trafiquants sans scrupules. "Les migrants africains enlevés par des trafiquants pour obtenir une rançon, achetés et vendus comme esclaves ou soumis à des prélèvements d'organes témoignent de cette réalité", indique le rapport de l'Union Africaine.

Un commerce qui, selon le rapport de l'Organisation mondiale du travail (OIT) de 2014, a généré des profits illégaux de 150 milliards de dollars dans le monde, dont 99 milliards proviennent de l'exploitation sexuelle des victimes de la traite. On comprend dès lors que cette masse d'argent, bien que divisée en milliers de ruisseaux, doive être blanchie et investie en utilisant les structures modernes de la finance internationale (à commencer par les "paradis fiscaux").

Bien qu'il soit difficile de fournir des chiffres précis sur la traite des êtres humains, selon le rapport de l'Union Africaine susmentionné, 40,3 millions de personnes ont été victimes de la traite dans le monde en 2016, dont 23 % en Afrique (9,3 millions).

Toujours selon le rapport de l'UA, 3,42 millions d'entre elles ont été traitées comme des esclaves soumis au travail forcé ; 54 % de ces personnes ont été réduites en esclavage pour dettes.

Si les hommes constituent la majorité des personnes destinées au travail forcé, les femmes et, de plus en plus, les filles et même les enfants sont la majorité des victimes de l'esclavage sexuel. La plupart d'entre elles souffrent de traumatismes émotionnels et de troubles mentaux, tels que la dépression et les tendances suicidaires.

Les enfants pauvres, sans emploi et orphelins sont les groupes sociaux les plus vulnérables à la traite des êtres humains. Cependant, même les enfants issus de familles relativement aisées et instruites peuvent être victimes des méthodes en constante évolution utilisées par les trafiquants pour recruter leurs victimes, par exemple en utilisant les médias sociaux. Ce n'est pas une coïncidence si, selon l'Union africaine, "l'une des principales raisons pour lesquelles la traite des êtres humains en Afrique est si répandue est le manque d'information et de sensibilisation des victimes potentielles, des forces de l'ordre et des autres parties prenantes".