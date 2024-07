Madagascar: Projet Volobe Amont - Travaux d'infrastructures en cours, aucun blocage en vue

La mise en oeuvre du projet d'aménagement de centrale hydroélectrique Volobe Amont se déroule convenablement, selon les parties prenantes. Outre les travaux de construction en cours, des plans stratégiques basés sur le PGE sont également en préparation.

Un projet indispensable pour résoudre la crise énergétique à Madagascar. C'est ce que représente le projet Volobe Amont, qui s'inscrit comme une initiative phare visant à augmenter l'accès des populations malgaches à une énergie verte et de qualité.

Ce projet ambitieux, initié par l'État malgache, a déjà franchi plusieurs étapes clés, marquant une collaboration étroite entre l'État central, les collectivités décentralisées, les entités spécialisées, le secteur privé et les populations locales. Développé dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP), le projet avance à un rythme soutenu et conforme aux prévisions, selon les informations que nous avons recueillies hier.

Étapes clés franchies

Depuis son lancement, le projet Volobe amont a traversé plusieurs étapes déterminantes. Entre 2017 et 2022, les études d'impact socio-environnementales et les évaluations techniques et régionales ont été réalisées.

En décembre 2022, le projet a obtenu son permis environnemental, une étape cruciale pour la poursuite des travaux. La signature des contrats de concession et d'achat en mai 2023 a marqué une avancée significative, ouvrant la voie à la phase d'implémentation. Selon notre source au sein de la Compagnie Générale d'Hydroélectricité de Volobe (CGHV), « la mise en oeuvre du projet avance normalement, depuis la signature des contrats de concession et d'achat ».

Malgré la complexité du processus, tout se déroule conformément aux prévisions, témoignant de la solidité de la planification et de la coordination entre les différentes parties prenantes, d'après les explications.

Actions récentes

Depuis le début de l'année 2024, plusieurs actions ont été mises en oeuvre tant sur le plan social que technique et juridique. Parmi ces initiatives figurent la préparation de différents plans stratégiques alignés avec la Politique Générale de l'État (PGE), la construction de bureaux sur le site de Volobe, ainsi qu'un bureau de représentation à Toamasina.

Le renforcement progressif de l'équipe, notamment dans le domaine social et des relations communautaires, témoigne de l'engagement à intégrer les populations locales dans le processus de développement. Les préparations en cours incluent également l'obtention des diverses autorisations nécessaires pour les travaux, l'élaboration des contrats de travaux, et le bouclage financier du projet.

Ces efforts soutenus indiquent un avancement significatif et un engagement partagé pour la réussite du projet.

Perspectives

Certes, le projet Volobe amont est l'un des projets prioritaires de l'État malgache.

« Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est un processus normal pour un projet structurant comme le projet Volobe. L'État malgache ainsi que les partenaires financiers se sont donné les moyens pour réussir ensemble », a affirmé notre source.

Cette déclaration souligne la confiance des promoteurs dans le succès du projet et l'engagement des partenaires financiers à soutenir cette initiative verte. En effet, les travaux de constructions et les activités de préparation actuellement en cours témoignent du bon avancement du projet et de la détermination de toutes les parties prenantes à mener à bien cette initiative.

Modèle

Le projet Volobe Amont représente un pas décisif vers l'augmentation de l'accès à une énergie durable à Madagascar, aligné avec les textes réglementaires et les bonnes pratiques internationales.

L'engagement de toutes les parties prenantes, des autorités locales aux partenaires financiers, est essentiel pour garantir que ce projet se concrétise selon le planning prévu, apportant des bénéfices significatifs aux populations locales et contribuant au développement durable du pays.

Bref, le projet Volobe amont est non seulement une réalisation technique et environnementale majeure, mais également un modèle de coopération réussie entre les secteurs public et privé pour le bien-être des populations malgaches.