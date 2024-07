Madagascar: Jiu-jitsu-Kids BJJ Games - Un avenir prometteur pour la relève

Une centaine de jujitsukas ont participé à la première édition des Kids BJJ Games, qui s'est tenue ce dimanche au Dojo Esca Antanimena.

Sept clubs ont répondu à l'appel du club de jiu-jitsu brésilien de l'Esca, dont l'objectif est de donner une opportunité à la relève de moins de 15 ans de se confronter tout en promouvant cette discipline.

L'organisateur est satisfait et voit grand pour l'avenir des participants, qui ont fait preuve de passion et de détermination sur le tatami en présence de leurs parents et de leurs coachs, fiers d'eux. Le président du club, Lovasoa Razafimamonjy, a annoncé que la prochaine édition promet d'être encore plus passionnante.

Les enfants ont passé un bon moment sportif, entre cris de bonheur et pleurs lors de cet événement. Au classement des médailles, le club Checkmat confirme sa suprématie avec 8 médailles d'or, 7 d'argent et 1 de bronze. Le club organisateur, BJJ Esca, se trouve à la deuxième place avec 7 médailles d'or, 5 d'argent et 4 de bronze.

Le club Guerreros complète le podium avec 4 médailles d'or et 1 d'argent. Le trophée du meilleur club a été décerné à Checkmat et Guerreros. Cet événement a été une belle réussite. La Fédération malgache de jiu-jitsu incite les autres clubs à adopter cet exemple pour encourager l'émergence des jeunes talents dans cette discipline.