Madagascar: Concours de chants évangéliques - Ny Aina Rasata sacrée The Next Voice 2024

La finale du concours évangélique The Next Voice à l'issue de laquelle a été annoncée le grand vainqueur du concours s'est tenue ce samedi 27 juillet dernier au Palais des Louanges Ankadivato.

Une grande première dans la sphère évangélique

Rideau sur la première saison du concours de chant chrétien The Next Voice. Il s'agit de la première téléréalité évangélique organisée par Collarys Messengers of Jesus (CMJ) et Christian Distribution, qu'ils ont réalisée en collaboration avec la chaîne CBN.

La phase finale de ce concours télédiffusé s'est tenue devant un public galvanisé ce samedi 27 juillet. Le public venu nombreux a, dans un premier temps, participé au vote avec le jury, ayant permis de sélectionner les 5 meilleurs candidats sur les dix restants qui ont pu atteindre cette phase de l'aventure, pour la Grande Finale. Un vote pas du tout facile, selon les témoignages, puisque les candidats rivalisaient de talent.

En rappel, ils étaient plus de 400 candidats environs venus des quatre coins de la Grande Île à s'inscrire et envoyer leur prestation en vidéo pour postuler à ce concours jusqu'au mois de juin dernier. 23 d'entre eux ont été présélectionnés et ont été confinés dans un endroit tenu secret, The Secret place, pour un encadrement spirituel, des renforcements de capacité en technique vocal mais également l'apprentissage de la vie en communauté. Chaque fin de semaine, ils étaient soumis à un Prime en risquant à chaque fois l'élimination du concours.

Une jeune lauréate de 24 ans, pleine d'humilité

Après ces quelques semaines d'épreuves, la grande gagnante du concours a donc finalement été annoncée ce samedi 27 juillet dernier. Il s'agit de Ny Aina Rasata, une jeune étudiante de tout juste 24 ans passionnée de musique, de littérature, de musique et de voyage mais surtout de Dieu. Sa prestation finale, Amour Injuste de Jérémy Sourdril a séduit le jury, entre autres critères de sélection. Elle gagne un voyage aller-retour à Maurice pour y effectuer un concert avec l'équipe de la CMJ. Elle produira également une chanson écrite par Joseph d'Af qui a fait partie du jury du concours.

Malgré son grand succès, la lauréate qui a raflé le trophée The Next Voice reste les pieds sur terre. « Je n'ai rien pu faire sans Dieu » a-t-elle martelé, en expliquant que cette aventure lui a permis de se rendre compte que Dieu cherche et appelle des personnes prêtes à le louer mais non pas de simples chanteurs. D'ailleurs, une anecdote peu anodine s'est déroulée peu avant la finale. En effet, la veille du jour J, le vendredi 26 juillet, Aina a été victime d'un malaise, souffrant d'asphyxie. Tous les autres candidats l'ont soutenue et prié pour elle. Elle était encore dans un état de faiblesse durant la finale, mais a quand même pu accomplir sa performance qui l'a mené malgré tout à la grand victoire, c'est pourquoi elle l'attribue tout naturellement à la gloire de Dieu. Une nouvelle star de la chanson évangélique est donc née, sûrement suivie par beaucoup d'autres, puisque d'autres saisons de The Next Voice sont déjà prévues annuellement.