Congo-Brazzaville: Chine/Congo - Promouvoir les échanges dans l'esprit du Focac

Ces derniers jours, le troisième plénum du vingtième Comité central du Parti communiste chinois (PCC) s'est tenu avec succès. La Chine, poursuivant résolument la voie du développement pacifique vers la modernisation, attire l'attention du monde entier. C'est un plénum extrêmement important tenu dans une période cruciale pour promouvoir le développement d'un grand pays et réaliser le grand renouveau de la nation par la modernisation à la chinoise. Il revêt à la fois une importance primordiale pour le présent et une immense portée historique à long terme.

Sur le nouveau point de départ, nous devons porter haut et ferme l'étendard de la réforme et de l'ouverture. Le plénum a adopté la Décision du Comité central du PCC relative à l'approfondissement de la réforme sur tous les plans en vue de promouvoir la modernisation à la chinoise. Ce document d'orientation prend un ensemble de dispositions et lance une mobilisation générale pour promouvoir l'approfondissement continu de la réforme sur tous les plans à l'ère nouvelle.

Il donne un signal positif selon lequel la Chine n'arrête jamais sa réforme et son ouverture. Depuis plus de 40 ans, la réforme et l'ouverture ont non seulement favorisé en profondeur le développement économique et social de la Chine, mais aussi apporté une contribution chinoise forte au développement et au redressement du Congo et d'autres pays africains.

%

Pour honorer de nouveaux engagements, le PCC continuera de faire rayonner la vision de développement centré sur le peuple. Le PCC accorde toujours la priorité aux préoccupations du peuple. La réforme se focalise sur ce que le peuple attend, comme l'emploi, la sécurité sociale, le report de la retraite, le soutien à la maternité, et l'allocation des ressources éducatives. La décision a avancé des mesures de réforme pour répondre à l'aspiration croissante du peuple à une vie meilleure.

La primauté du peuple demeure une caractéristique marquante de la diplomatie chinoise. Dans sa coopération mutuellement bénéfique avec l'Afrique, la Chine reste fidèle aux principes de « sincérité, résultats effectifs, amitié et bonne foi » et de recherche du plus grand bien et des intérêts partagés. Elle a pour objectif de promouvoir une coopération tangible au service d'une vie meilleure des peuples africains.

Dans les nouvelles conditions, la modernisation à la chinoise donnera une nouvelle impulsion à la prospérité et au progrès du monde. Le plénum a souligné que la modernisation à la chinoise était marquée par la voie du développement pacifique.

La Chine continuera de poursuivre fermement sa politique extérieure d'indépendance et de paix, de porter les valeurs communes de l'humanité que sont la paix, le développement, l'équité, la justice, la démocratie et la liberté, de mettre en œuvre l'Initiative pour le développement mondial, l'Initiative pour la sécurité mondiale et l'Initiative pour la civilisation mondiale, d'appeler à un monde multipolaire égal et ordonné et à une mondialisation économique bénéfique pour tous et inclusive, et de participer activement à la réforme et à la construction du système de gouvernance mondiale, en vue de promouvoir la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité.

La Chine partage activement ses opportunités de développement avec le monde entier. Comme l'a indiqué le président Denis Sassou N'Guesso, lors de son entretien avec le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines, la Chine et l'Afrique, tout comme la Chine et le Congo, étaient compagnons de route sur la voie vers la modernisation. Les progrès extraordinaires de la modernisation à la chinoise donnent une source d'inspiration à la modernisation du Congo et celle de l'Afrique.

Cette année marque le soixante-quinzième anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. C'est une année cruciale pour ouvrir de nouveaux chapitres de la réforme. Cette année est aussi importante pour les relations sino-africaines et sino-congolaises. Les peuples chinois et congolais ont célébré le soixantième anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Le nouveau sommet du Forum sur la coopération sino-africaine ( Focac) se tiendra bientôt.

Le président Denis Sassou N'Guesso y participera et effectuera sa dix-septième visite en Chine. Dans la marche vers la modernisation, la Chine et le Congo oeuvrent main dans la main pour approfondir et multiplier les échanges et coopération dans différents domaines pour apporter une contribution plus importante à la construction de la communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau et de la communauté d'avenir pour l'humanité.