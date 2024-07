Madagascar: Antsiranana - Accueil chaleureux des nouveaux étudiants de Mahavavy

Comme chaque année, l'Association des Étudiants Originaires de Mahavavy (AEOM) organise une soirée d'accueil et d'intégration pour les nouveaux étudiants venus d'Ambilobe. Cette année, ils sont au nombre de deux cent cinquante, répartis en deux groupes : les novices 2023 et ceux de 2024.

C'EST ainsi que l'organisation a orchestré une soirée conviviale, riche en couleurs, pour les accueillir au sein de l'université Nord d'Antsiranana (UNA). Elle a pour objectif de promouvoir des valeurs culturelles d'Ankarabe et de maintenir un climat de cohésion sociale au sein de l'association et, par extension, de l'université. Ce fut une soirée particulière pour ces jeunes Ambilobéens, car la soirée a vu la présence effective de leurs familles et amis ainsi que des hautes personnalités conduites par le Premier ministre Christian Ntsay. Ce rendez-vous a aussi enregistré une forte mobilisation des étudiants issus d'autres associations.

C'est devenu un classique de la rentrée : un programme complet pour les accueillir comme il se doit et leur faire découvrir leur nouvel environnement. Cette soirée festive était également placée sous le signe de la rencontre et de l'échange, offrant une immersion dans la vie étudiante sous toutes ses facettes.

Dans son mot de bienvenue, le président de l'AEOM, Nourchad, a profité de l'occasion pour présenter les actions réalisées durant son mandat d'un an, avant de passer le fanion à son successeur Fredo Donné, nouvellement élu.

Cette soirée festive a débuté par le défilé des participants au concours Miss et Mister. L'habit traditionnel est mis en avant lors de ce défilé. C'est sous les regards pleins d'admiration du public de l'Aéro-Hôtel d'Antanamitarana que les candidats, vêtus de costumes et accessoires traditionnels, ont défilé. D'autres filles se sont même distinguées par leur coiffure et maquillage de leur communauté. Tout au long de la soirée, le public de l'Aéro-Hôtel a eu droit à de la danse et à la chorégraphie montrant le rite traditionnel des Antakarana ou peuple de la montagne rocheuse. Citons entre autres la danse de caïman, la « trotro be », le « rebika »...

En outre, les étudiants ont essayé de restituer sur la piste de l'hôtel la « Tsanga-tsaigny » (lever du mât royal), une cérémonie traditionnelle célébrée tous les cinq ans dans le village d'Ambatoharanana, la capitale de l'ancien royaume Antakarana. Elle vise à raffermir les liens entre les descendants du roi Tsimiharo et de la dynastie Zafimbolafotsy. C'est aussi une occasion pour ce peuple de manifester son attachement aux traditions Antakarana.

Fidèles aux traditions

Cependant, pour les Antakarana, les coutumes et les us ont leur importance. Les respecter est plus qu'une sorte d'obligation envers les ancêtres. Il en va de l'honneur de toute la communauté et de la continuité de la soi-disant monarchie. D'ailleurs, c'est ce qui les différencie des autres ethnies.

Lors de son discours, vers minuit, Christian Ntsay a affirmé que les Antakarana sont fidèles à leurs traditions et à leurs propres rituels. Il a félicité ces jeunes nouveaux universitaires pour leur initiative de garder cette identité. Pour les encourager à persévérer dans ce sens et pour contribuer au développement de l'association, le chef du gouvernement leur a offert 4 millions d'ariary.

« Par cet événement solennel, je vous exhorte à vous consacrer aux études, car seul celui qui persévère trouve le succès. Et quiconque a une passion doit savoir ce qu'il représente. Il est donc bon que les jeunes prennent leurs responsabilités pour ne pas perdre leur tradition, » a-t-il déclaré. Cette soirée historique a été épique, vibrante et électrisante. En somme, elle a pleinement tenu ses promesses, et la joie était évidente sur les visages des nombreux participants venus de divers horizons. La fête s'est conclue par un dîner dansant.