Afrique: PARC 2024 - Madagascar sacré vice-champion d'Afrique de robotique

Les représentants du pays ont décroché la deuxième place au concours de robotique à Dakar, Sénégal, dont les résultats ont été annoncés avant-hier soir. La victoire a été remportée par l'équipe de la RDC.

Le drapeau de Madagascar a été hissé à Dakar. L'équipe Robotiako a remporté la place de vice-champion lors du concours «Pan-African Robotics Competition» (PARC) 2024, qui s'est terminé dimanche soir à 23 h 30 à Dakar, Sénégal. Concourant dans la catégorie « Engineers League Results » face à huit autres pays, dont le Mali, le Nigeria et le Zimbabwe, l'équipe s'est hissé à la deuxième place. La victoire est revenue à l'équipe Smaraf Eduk de la République Démocratique du Congo, championne de l'année dernière, tandis que l'équipe RobotsMali du Mali a décroché la troisième place.

Madagascar était représenté par Faly Christian Andrianarison, Maminiaina Herizo Manampisoa, Avotriniaina Mecenni, et Tahiry Manantsiory Randrianjatovo, et leur mentor, Law Anthony Randrianjatovo. « Nous sommes ravis car nos efforts ont été récompensés par une médaille d'argent, une grande fierté pour nous et pour tout Madagascar. Nous avons beaucoup appris lors de cette compétition internationale et nous serons mieux préparés pour la prochaine édition.

Le manque de temps a été un défi, notamment pour maîtriser les technologies et se reposer suffisamment », souligne Law Anthony Randrianjatovo, le mentor. L'année dernière, Madagascar s'était classé sixième sur neuf participants. Cette année, grâce à un effort redoublé, l'équipe a réussi à monter jusqu'à la deuxième place.

Les efforts ont porté leurs fruits

« Nous avons fait de notre mieux. Même si nous ne sommes que des étudiants, nous pouvons être fiers d'avoir affronté des professionnels. Depuis notre arrivée à Dakar, nous avons intensifié nos entraînements. Le premier test a été réussi, mais des erreurs de communication entre notre ordinateur et le robot ont compliqué le deuxième test, que nous avons finalement résolu. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ici », déclare Faly Christian Andrianarison.

La compétition de cette année comportait diverses tâches, dont la navigation autonome et la détection de fruits. Les robots devaient parcourir un champ en évitant des obstacles tels que des plantes et des bordures pour atteindre leur destination finale. La réussite était évaluée en fonction du nombre de contacts avec les obstacles et de la capacité à atteindre le point cible. Pour la détection des fruits, les robots devaient identifier les fruits présents dans le champ avec une précision maximale, comparant le nombre de fruits détectés avec le nombre réel.

La progression de Madagascar dans cette compétition montre une détermination sans faille et une amélioration continue. La première place n'est plus très loin, et avec les leçons apprises cette année, donc pourquoi pas ?