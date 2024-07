Madagascar: Concours « The Next Voice » - Première victoire pour Ny Aina Fitia Andriamarosata

Ny Aina Fitia Andriamarosata a été sacrée grande gagnante de la première saison du concours évangélique « The Next Voice » lors de la finale, qui s'est tenue le samedi 27 juillet au palais des Louanges Cevam Ankadivato.

À seulement 24 ans, Ny Aina Fitia Andriamarosata a remporté un prix exceptionnel : un voyage aller-retour entre Antananarivo et Maurice, des concerts de deux semaines à Maurice, une connexion illimitée pendant trois mois, des goodies, et une chanson écrite spécialement par Joseph D'Af. Dix finalistes ont concouru pour cette finale, avec cinq éliminés lors de la petite-finale, laissant les cinq meilleurs se disputer la grande finale.

« Jusqu'à maintenant, je peine à croire que je suis la grande gagnante. Les neuf autres finalistes étaient incroyablement talentueux. En plus, juste un jour avant la finale, j'ai eu une crise d'asthme et des allergies qui m'ont presque empêchée de participer, mais j'ai prié avec ferveur », explique-t-elle. Malgré ses défis personnels, Ny Aina Fitia Andriamarosata a choisi de présenter deux chansons en anglais et en français, apportant ainsi une touche évangélique unique à sa performance. « J'ai voulu montrer une autre facette de l'évangile en utilisant ces langues », confie celle qui rêve de devenir une artiste professionnelle avec sa propre maison de production.

Fille de Rivo Kely de Rebika, sa passion pour la musique est enracinée en elle depuis son enfance. «On me dit souvent que j'ai un timbre vocal unique, différent des autres. Je souhaite devenir une artiste évangélique dans le genre variété pour partager le message de l'évangile à travers mes chansons. J'ai également un talent pour l'écriture de chansons, ce qui me motive à poursuivre une carrière professionnelle », ajoute-t-elle.

En plus de son talent vocal, Ny Aina Fitia Andriamarosata maîtrise la guitare, le piano et possède quelques notions de saxophone, un éventail de compétences qui enrichit encore son potentiel artistique. Le souhait de son père de voir ses enfants continuer dans la musique évangélique reste une source d'inspiration pour elle. Ce début prometteur de Ny Aina Fitia Andriamarosata marque déjà le début d'une carrière qui s'annonce brillante et pleine de succès.