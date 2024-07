Ile Maurice: Il décède deux jours après

Ses proches gardaient l'espoir de le revoir vite sur pied. D'autant plus que Soondrun Veerapen n'était pas du genre à se laisser abattre. Cet habitant d'Union-Park était connu par ses proches et ses amis comme un homme dévoué et un travailleur acharné. Il est décédé deux jours après avoir été percuté par une camionnette.

C'est vendredi, aux alentours de 16 h 30, que cet homme de 63 ans a enfourché sa moto et a quitté sa maison pour se rendre sur son lieu de travail à Betonix, Midlands. Il y était employé comme gardien. En arrivant à hauteur du rond-point de La Vigie, le conducteur d'une camionnette est brusquement sorti et a percuté la motocyclette. Le sexagénaire a été projeté sur l'asphalte.

Le personnel du Service d'aide médicale d'urgence a été mandé sur place et a transporté le blessé à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle. Après avoir reçu les premiers soins, il a été admis en salle. Les médecins ont expliqué à ses proches que sa colonne vertébrale avait reçu un coup et qu'il avait une côte cassée. Et Soondrun Veerapen montrait des signes d'amélioration à ses proches. Dimanche matin, lorsque son épouse est allée le voir, le sexagénaire se plaignait de douleurs.

Il est décédé quelques minutes après. L'autopsie a attribué son décès à une insuffisance coronarienne aiguë. Ses funérailles ont eu lieu hier.

Subashnee Allaghen, la fille de la victime, explique que son père «ne méritait pas de trouver la mort ainsi. Il était un travailleur acharné et sa devise était : «Tan ki lame, lipie bon, nou bizin fer nou zefor dibout lor nou lipie». Par ailleurs, la scène de l'accident a été enregistrée par une caméra Safe City.