Ile Maurice: Heritage Le Telfair ouvrira une aile réservée aux adultes en novembre

Heritage Le Telfair s'engage à offrir à ses hôtes des moments d'évasion et de détente absolue, adaptés aux voyageurs en quête de tranquillité et de confort. Dans cette optique, l'hôtel dévoile une nouvelle aile exclusive, réservée aux adultes. Ce sanctuaire intime, niché au cœur de cet établissement cinq étoiles, labellisé Small Luxury Hotels of theWorld, promet une expérience de luxe. L'ouverture officielle de cette aile dédiée est prévue pour le 1eᣴ novembre.

La nouvelle aile réservée aux adultes propose plusieurs types de suites. Les 19 suites Deluxe Vue Mer, d'une superficie allant de 54 à 62 m², offrent un espace somptueux avec vue sur le lagon turquoise. Les huit suites Deluxe Front de Mer de 54 m² sont idéalement situées, soit directement sur la plage, avec un balcon au premier étage. Les huit suites Junior Front de Mer de 81 m² sont lumineuses et spacieuses, offrant une vue panoramique sur les eaux turquoise de l'océan Indien. Enfin, les quatre suites Senior Vue Mer de 102 m² assurent un confort exceptionnel avec une vue imprenable sur l'océan.

Cette nouvelle aile réservée aux adultes propose un ensemble de suites en forme de U autour d'une piscine chauffée, offrant ainsi une expérience intimiste avec vue sur l'océan. Les hôtes pourront profiter d'un service de majordome entièrement dédié, de cocktails rafraîchissants et de snacks raffinés servis au Tiki Bar, situé directement sur la plage, juste à côté de la piscine exclusive.

Pour rendre leur séjour encore plus agréable, des attentions particulières seront apportées en chambre, et un concierge (Resident Host) sera disponible pour satisfaire toutes les demandes. Chaque suite est équipée d'une machine à expresso, avec une boîte de capsules renouvelée chaque jour, ainsi qu'une sélection de tisanes et d'infusions locales. Autour de la piscine, un service continu est à la disposition des invités, incluant la fourniture de serviettes, le nettoyage des lunettes de soleil, des brochettes de fruits frais, de l'eau aromatisée tout au long de la journée et des coupes de glace servies l'après-midi.

«Nous sommes heureux de présenter cette nouvelle aile dédiée aux adultes, un véritable havre au cœur de notre ressort cinq-étoiles. Cette initiative reflète notre ambition d'offrir un environnement propice où les adultes voyageant seuls ou en couple peuvent se ressourcer dans un cadre élégant et exclusif. Nous avons imaginé cette expérience dans les moindres détails pour assurer le confort et le plaisir de nos clients et créer une ambiance à la fois sophistiquée et décontractée. Nous sommes convaincus que ce type d'offres saura répondre parfaitement aux attentes des voyageurs adultes en quête d'une expérience de luxe sur mesure et exclusive», déclare Dominique Grel, General Manager de Heritage Le Telfair.

Il est aussi annoncé qu'à l'occasion de son 20e anniversaire, en décembre 2024, Heritage Le Telfair proposera une cuisine raffinée, des expériences bien-être de luxe et un accès exclusif au Château Golf Course, ainsi qu'à La Réserve Golf Links, le premier parcours links de la région.