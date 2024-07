Ile Maurice: 100 m nage libre - Purahoo remporte sa série et fait son meilleur temps personnel

Le Mauricien a dit qu'il ferait le maximum à Paris et il l'a fait. Certes, ce mardi 30 juillet, Ovesh Purahoo ne s'est pas qualifié pour les demi-finales du 100 m nage libre. Toutefois, il a gagné sa série et amélioré son meilleur temps de la saison.

Ovesh Purahoo n'a pas à rougir de la performance qu'il a réalisée à Paris. Engagé au 5e couloir de la 2e série de l'épreuve, il a pris la première place de la course dans le temps de 52 secondes et 22 centièmes. Et ce, devant Nixon Hernandez du Salvador et Antoine de Lapparent du Cambodge. Ces deux derniers nageurs ont été crédités de 52 secondes et 73 centièmes et de 52 secondes et 93 centièmes respectivement. Autrement dit, le Mauricien les a devancés de 50 centièmes (une demi-seconde).

Notre représentant a fait le meilleur chrono de sa saison ce mardi, puisqu'en mai, au Canada, il avait nagé en 52 secondes et 25 centièmes, soit 3 centièmes moins bien qu'à la piscine de la Défense Arena, hier.

A noter que le meilleur temps des séries est revenu à l'Américain Jack Alexy en 47 secondes et 57 centièmes. Le dernier qualifié pour les demi-finales, le Coréen Sunwoo Hwang, lui, a été crédité de 48 secondes et 41 centièmes.