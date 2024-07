Togo: Une Foire pour valoriser les produits togolais

Rose Kayi Mivédor-Sambiani, ministre chargée de la Consommation locale, a inauguré lundi la 5ème édition de la foire Made in Togo au Centre Togolais des Expositions et Foire (CETEF Togo 2000).

Cet événement, qui se déroule jusqu'au 4 août prochain, constitue une vitrine essentielle pour la valorisation et la promotion des produits togolais, visant à stimuler l'intention d'achat parmi les consommateurs locaux.

Sous le thème "La contribution de la consommation des biens et services locaux au développement socio-économique au Togo", la foire rassemble plus de 225 exposants. Ces derniers présenteront une gamme variée de produits made in Togo, allant de l'artisanat aux produits agroalimentaires. Au-delà des simples expositions, l'événement offrira aux visiteurs des moments d'animation festive et des panels de réflexion axés sur les défis et les opportunités liés à la consommation locale.

Les Enjeux de la Consommation Locale

Pour les autorités togolaises, la promotion de la consommation locale est cruciale pour plusieurs raisons. Parmi celles-ci, la création d'emplois et le développement économique sont au premier plan. "La Foire Made in Togo 2024 permettra également d'offrir un cadre de dialogue entre les consommateurs et les producteurs locaux. Dans ce sens, je convie la population à venir découvrir le potentiel de nos compatriotes et les soutenir", a déclaré Mme Mivédor-Sambiani.

Alexandre de Souza, directeur général du CETEF, partage cette ambition. Il souligne que se tourner vers la consommation des produits importés accentue la dépendance économique du Togo vis-à-vis des autres pays.

"En nous tournant vers la consommation des produits importés, nous accentuons notre dépendance à l'égard des autres pays et nous contribuons à leurs développements économiques, au détriment de notre pays. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, bien sûr", a-t-il souligné.

La Foire Made in Togo est désormais un rendez-vous incontournable pour les producteurs et les consommateurs togolais. Elle vise à renforcer la fierté nationale et à encourager les initiatives locales. Les organisateurs espèrent que cette édition 2024 attirera un large public et contribuera significativement à la promotion des produits locaux, créant ainsi un cercle vertueux de développement économique.