Sénégal: Plaidoyer pour une amélioration de la gouvernance de l'eau

Dakar — Le conseiller technique numéro 1 du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Julien Sagna, a plaidé, mardi, à Lomé au Togo, pour une amélioration de la gouvernance de l'eau dans l'objectif d'atteindre l'Objectif de développement durable (ODD) numéro 6.

"L'eau occupe, dans la chaine de mise en oeuvre des objectifs de développement durable, une place cruciale. Malheureusement, si rien n'est fait par la communauté internationale pour accélérer l'atteinte de l'ODD6, c'est l'ensemble des ODD qui sont menacés, voire même la paix et la stabilité mondiales", a dit M. Sagna.

Il s'exprimait à la l'ouverture officielle des 93ème assises du Conseil stratégique et technologique de l'association Africaine de l'eau et de l'assainissement qui se tiennent à Lomé jusqu'à lundi.

L'officiel sénégalais a appelé à "bâtir des mécanismes solides et résilients de gestion de l'eau pour assurer la sécurité alimentaire, freiner les migrations et accompagner les transitions porteuses de transformations socio-économiques durables" pour atteindre l'objectif 6 des ODD.

"Nous devons également améliorer la gouvernance et la gestion de l'eau et l'assainissement, promouvoir l'hydro-diplomatie et porter une attention particulière au sujet de l'eau dans le cadre de la coopération transfrontalière et dans le multi-latéralisme", a-t-il encore indiqué.

%

M. Sagna a relevé que la volonté politique est essentielle, dans cette perspective, pour faire progresser la cause de l'eau, en impliquant la société civile, la communauté scientifique, le secteur privé, les femmes, les jeunes, les migrants et les peuples autochtones.

Il a indiqué que le Sénégal apporte sa contribution à l'agenda international de l'eau, en réaffirmant ces idéaux, en lien avec les ODD, et en particulier l'ODD6.

Le conseiller technique numéro 1 a en outre appelé "à sécuriser l'eau pour accroitre la connectivité entre les communautés afin de mieux faire face aux enjeux de développement, de résilience et d'une prospérité partagée". "Il est plus qu'urgent de garantir un avenir où l'eau jouera pleinement son rôle catalyseur pour la paix et la résilience", a ajouté M. Sagna.

Le thème de cette édition est : " Résilience des sociétés d'eau et d'assainissement en Afrique face aux changements climatiques".

Les Assises du conseil stratégique et technologique de l'association Africaine de l'eau et de l'assainissement offrent une plateforme unique pour partager des idées, discuter des défis actuels et des solutions innovantes, et bâtir des partenariats solides pour un futur durable. La rencontre constitue un forum incontournable pour tous les acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique.

La thématique de l'eau et l'assainissement est l'objectif nº 6 des 17 Objectifs de développement durable adoptés en 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies.