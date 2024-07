Afrique: Le Sénégal et les EAU co-organisent la 3ème Conférence des Nations unies sur l'eau (conseiller)

Dakar — Le Sénégal et les Émirats arabes unis (EAU) vont co- organiser, en 2026, la 3ème Conférence des Nations unies sur l'Eau, a-t-on appris du conseiller technique numéro 1 du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Julien Sagna.

"Après le 9ème Forum mondial de l'Eau, la co-présidence du dialogue interactif n°4 +L'eau dans la coopération+ à New-York, en mars 2023 et la participation au 10ème Forum, le Sénégal et les Émirats Arabes Unis co- organiseront, en 2026, la 3ème Conférence des Nations unies sur l'Eau", a annoncé M. Sagna.

Il s'exprimait, mardi, à la l'ouverture officielle des 93ème assises du Conseil stratégique et technologique de l'association africaine de l'eau et de l'assainissement qui se tiennent à Lomé, au Togo.

Cette conférence représente "une opportunité cruciale pour galvaniser l'action mondiale en faveur d'une gestion durable des ressources en eau et consolider notre engagement commun à gérer l'eau de manière durable", a-t-il indiqué.

"Nous avons l'occasion unique de catalyser des actions concrètes et des engagements politiques en faveur de l'eau et de l'assainissement", a-t-il ajouté, appelant "à saisir cette opportunité pour placer ce sujet important au coeur de l'agenda mondial et mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les initiatives visant à renforcer la résilience des communautés face aux défis de l'eau".

Il a assuré que le Sénégal est mobilisé et engagé avec les Émirats Arabes Unis pour conduire ce processus avec l'ensemble des parties prenantes. "Nous espérons contribuer à construire un futur bleu pour tous et mettre en oeuvre un ambitieux agenda mondial de l'eau", a-t-il lancé dans ce discours transmis à l'APS.

Julien Sagna a appelé "à construire un avenir où chaque individu pourrait bénéficier de l'eau en tant que ressource vitale et droit humain fondamental, contribuant ainsi à la réalisation des ODDs et à la prospérité mondiale".

"Nous allons avec vous, porter ensemble une grande ambition pour l'eau et l'assainissement. Nous pouvons faire entendre notre voix et inspirer le monde entier à agir en faveur de l'eau et de l'assainissement", a-t-il lancé, tout en admettant que "beaucoup d'actions sont encore nécessaires pour atteindre cet idéal commun".

Il dit être convaincu que ce partenariat solide et la détermination commune du Sénégal et les EAU permettront de faire de la Conférence des Nations unies sur l'eau de 2026, un tremplin pour un meilleur avenir.

Ouvertes mardi à Lomé, les Assises du conseil stratégique et technologique de l'association Africaine de l'eau et de l'assainissement, prennent fin lundi.

Le thème de cette édition est: " Résilience des sociétés d'eau et d'assainissement en Afrique face aux changements climatiques".

Les Assises du conseil stratégique et technologique de l'association Africaine de l'eau et de l'assainissement offrent une plateforme unique pour partager des idées, discuter des défis actuels et des solutions innovantes, et bâtir des partenariats solides pour un futur durable. La rencontre constitue un forum incontournable pour tous les acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique.