Guinée: Projet Simandou - « L'objectif, c'est d'amener la part de la Guinée de 120 millions à 200 millions de tonnes » (Bouna Sylla)

À l'occasion de la célébration des deux années de travail de la Compagnie du Trans-guinéen (CTG) lundi 29 juillet 2024, le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla était présent à cette cérémonie d'ouverture. À l'en croire, avec le projet Simandou, ils vont produire pour la première fois 260 millions de tonnes.

Ce responsable du département des Mines a fait savoir que l'objectif du Chef de l'État est d'amener la part de la Guinée de 120 millions à 200 millions de tonnes.

"Le Simandou nous allons produire pour la première fois 260 millions de tonnes. Il faut savoir que la Chine importe un milliard cent millions de tonnes de minerais par an. L'objectif du Chef de l'État est d'amener la part de la Guinée de 120 millions à 200 millions de tonnes pour qu'on capture 20% de la production mondiale de minerais de fer. La réduction de l'émission de gaz à effet d'essai dans le monde parle de la réduction de l'impact carbone de l'industrie d'acier la plus polluante dans le monde. Donc l'arrivée de Bawou c'est l'acheteur qui rend le projet viable" , a précisé le ministre.

Mory Sanda Kouyaté, ministre des affaires étrangères qui a également participé à cette cérémonie a exprimé ses remerciements à l'endroit du Chef de l'État.

"Il faut remercier et exprimer notre gratitude et la gratitude du peuple de Guinée au Général Mamadi Doumbouya pour avoir cette vision lumineuse de mettre en exécution le rêve des guinéens depuis des décennies à travers Simandou. Mais nous venons a travers nos discussions, nos partenaires et nous mêmes de comprendre que ce n'est pas un projet, c'est un programme à long terme.

Et c'est la traduction aussi du choix du Chef de l'État quand il a dit à la tribune des Nations Unies (NU) que la Guinée n'est ni pro ni active. À travers le projet Simandou, on retrouve le monde entier ici en Guinée, et c'est la première fois que des grands industriels se mettent ensemble pas en concurrence, mais en synergie pour faire de Simandou un projet structurant bénéfique pour le peuple de Guinée et pour eux aussi" , a fait savoir le ministre.

Il conclut ces propos par préciser que Simandou est la concrétisation de la diplomatie du Chef de l'État.