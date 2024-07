Afrique du Nord: Fête du Trône - Barid Al-Maghrib émet un timbre-poste et un bloc-feuillet commémoratifs

Rabat — Le groupe Barid Al-Maghrib a émis un timbre-poste et un bloc-feuillet utilisant un procédé innovant, en commémoration du 25ème anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette émission spéciale met en avant certaines grandes réalisations qu'a connues le Maroc durant les 25 dernières années dans divers domaines, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique le Groupe dans un communiqué.

L'un des aspects de ces réalisations est illustré sur le bloc-feuillet de cette émission par des dessins stylisés représentant la carte du Royaume du Maroc avec une ouverture sur l'Afrique symbolisée par le Gazoduc Maroc-Nigeria, la Tour Mohammed VI, le Grand Théâtre de Rabat, l'Académie Mohammed VI de Football et une vue aérienne de la station de dessalement d'Agadir, précise la même source.

Employant des techniques originales et sophistiquées en termes de conception et d'impression, cette réalisation philatélique marque une première dans ce domaine par la technique d'impression utilisée qui combine habilement un mix de matériaux tels que le placage de bois de chêne, la feuille d'or premium et le papier graphique, avec des techniques de production avancées comme les découpes au laser et les impressions jet d'encre UV numériques, explique le communiqué.

Ce bloc de timbre-poste enrichit la collection philatélique émise par Barid Al-Maghrib sous le signe de l'innovation pour célébrer des événements nationaux, souligne le Groupe, citant le bloc-feuillet célébrant le "20ème anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI" en 2019, imprimé avec dorure or et perforation spéciale, le bloc-feuillet "50ème anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI" en 2013, imprimé en fil de soie 100% naturelle, ainsi que le bloc-feuillet et le timbre-poste lenticulaire "10ème anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI" en 2009, imprimés respectivement selon la technique du gaufrage, de la dorure et de l'imagerie lenticulaire.

%

À l'occasion de cette glorieuse célébration de la Fête du Trône, Barid Al-Maghrib organise également une exposition philatélique sous le thème "25ème anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI" à partir du 31 juillet dans son musée à Rabat, fait savoir le communiqué, ajoutant qu'une cérémonie de présentation de cette nouvelle émission innovante aura également lieu le 8 août.