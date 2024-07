Addis Abeba — Le 10e Sommet de la jeunesse des BRICS a créé une opportunité de discuter de problèmes communs à la jeunesse et de participer activement aux affaires politiques, économiques et sociales inclusives, a déclaré le président du Conseil de la jeunesse éthiopien, Fuad Gena.

Le 10e Sommet de la jeunesse des BRICS s'est tenu à Oulianovsk, en Russie, du 22 au 26 juillet, sous le thème "l'éducation, la science, la formation, la technologie, l'innovation, la santé, les sports, l'entrepreneuriat des jeunes, le travail social des jeunes et le volontariat". S'adressant aux médias aujourd'hui, le président du Conseil de la jeunesse a dévoilé que les jeunes des pays membres respectifs ont discuté de questions politiques, économiques et sociales inclusives.

L'éducation et la formation, l'entrepreneuriat, la science, la technologie et l'innovation, le service volontaire des jeunes, le sport et la santé figuraient parmi les principaux points à l'ordre du jour du sommet, a-t-il ajouté.

En marge du sommet, le président du conseil de la jeunesse a eu des discussions bilatérales avec les ministres de la jeunesse de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de l'Iran et des Émirats arabes unis, a-t-on appris.

Selon Fuad, les discussions ont principalement porté sur les moyens de bénéficier à la jeunesse éthiopienne.

Une discussion a également eu lieu sur le Sommet de la jeunesse Afrique-Chine de 2025 que l'Éthiopie devrait accueillir, a révélé le président.

Le Sommet de la jeunesse des BRICS a souligné le rôle essentiel de la jeunesse dans la définition de l'avenir des pays BRICS, car le sommet a été un succès retentissant, rassemblant les jeunes esprits pour tracer la voie vers un avenir plus brillant et plus inclusif.