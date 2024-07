Ile Maurice: Cyclisme - Christopher Lagane victorieux à Saint-Jacques Guiclan

Christopher Lagane a goûté à un beau succès dimanche en France. Le double champion de Maurice 2024 a remporté la troisième manche de la Ronde Finistérienne à Saint-Jacques Guiclan. Cette performance lui fera le plus grand bien à quelques jours de la course en ligne des Jeux olympiques de Paris 2024 prévue le samedi 3 août.

Une chose est certaine. Christopher Lagane arrivera en pleine forme sur son objectif de carrière : la course en ligne des JO. Sa victoire de dimanche démontre que son stage au sein de l'équipe bretonne Morbihan Adris Gwendal Oliveux a permis à notre compatriote de progresser.

Le week-end d'avant déjà, il avait réalisé deux bonnes courses. Le samedi 20 juillet, il avait pris la 7e place du Prix de Plougonven-Coatélan, long de 105,8 km, avant de terminer deuxième de la deuxième manche de la Ronde Finistérienne le lendemain à Guissény (100,8 km). Dimanche, à Saint-Jacques Guiclan, le parcours lui convenait bien, soit un circuit de 5 km à effectuer à 20 reprises «avec une belle bosse à l'arrivée». Lagane s'est montré plus rapide que l'Érythréen Awet Aman, sociétaire du Centre mondial de cyclisme (CMC), alors que Maximilien Hamonic de la Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC, a complété le podium.

«Je savais que ça allait être un bon parcours pour moi. À la mi-course, je suis sorti au sein d'un groupe de 15 à 20 coureurs. Mais l'entente n'était pas super bonne et on s'est fait reprendre trois ou quatre tours après. Dès qu'on se fait reprendre, j'attaque de nouveau. Je pars seul et ensuite cinq ou six coureurs me rejoignent. C'était la bonne échappée. On a bien collaboré. Je sentais que j'étais supérieur à mes adversaires dans la bosse. Dans l'avant-dernier tour, je suis sorti à nouveau seul, mais je me suis ravisé et j'ai misé sur mes chances au sprint. Du coup, lorsque l'on arrive dans la dernière ligne droite, il y a un coureur qui lance le sprint et je prends sa roue. Je me lance à mon tour d'assez loin et je parviens à résister à l'Érythréen qui a essayé de me remonter. Tant mieux», relate Christopher Lagane.

Celui-ci reconnaît que «cette victoire est bonne pour le moral à moins d'une semaine de la course en ligne des JO». «Chaque victoire est bonne à prendre, d'autant que les courses disputées en Bretagne sont d'un niveau élevé. Je suis content de quitter la Bretagne sur cette note là», ajoute le coureur qui a repris la direction de Paris. Il est temps pour lui d'effectuer la reconnaissance du parcours que le peloton empruntera ce samedi dans la capitale française et ses alentours...