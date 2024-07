Ile Maurice: MK condamnée à indemniser Philippe Brieu

Philippe Brieu, qui représentait la compagnie aérienne MK en France depuis plus de 20 ans, avait été démis de ses fonctions en février 2023. Ce départ a suscité des hommages d'autant plus forts qu'aucune annonce officielle n'a apparemment été rendue publique expliquant les raisons de cette décision. Cependant, ce licenciement semblait coïncider avec l'arrivée, après quelques mois, de Krešimir Kucko, l'ancien CEO de MK, et de celle de Laurent Recoura, alors nommé nouveau directeur commercial. Philippe Brieu a alors entrepris des actions judiciaires contre son licenciement.

Un jugement a été rendu et le licenciement a été jugé illégal. MK a été condamnée à verser des dommagesintérêts substantiels, estimés à plusieurs millions de roupies, pour cette décision jugée inappropriée de Krešimir Kucko et de sa nouvelle équipe.

Il est également rapporté que Philippe Brieu a proposé de négocier une indemnité de départ contre une démission volontaire, ce qui ne s'est pas concrétisé. Maintenant, MK est condamnée à payer deux fois plus. Cet expert de l'aérien avait rejoint MK en 2003 en qualité de directeur commercial et marketing pour la France et n'était plus en poste depuis le 13 février 2023.