Seychelles: L'hôpital ENT accueillera bientôt les dialysés de Victoria

Afin de mieux accueillir les patients souffrant d'insuffisance rénale, une salle plus spacieuse est nécessaire. Dans cette optique, le ministère de la Santé prévoit de transférer l'unité de dialyse de l'hôpital Victoria à l'hôpital ENT de Vacoas.

Le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, a annoncé cette initiative lors de l'inauguration d'un centre de dialyse à Quartier-Militaire, lundi dernier. Selon lui, l'hôpital de Vacoas est non seulement plus moderne, mais dispose également de l'espace nécessaire pour installer davantage d'équipements. «Cela facilitera aussi l'accès des patients. La procédure est déjà en cours et les installations sont en train d'être mises en place. Je pense que d'ici la fin de l'année, voire au début de l'année prochaine, les patients pourront y accéder.»

Par ailleurs, une petite unité sera aménagée à l'hôpital Victoria pour les urgences. Le ministre déplore que le nombre de personnes atteintes d'insuffisance rénale risque d'augmenter dans les prochaines années. «Nous comptons au moins 1 500 patients, et avec l'augmentation du nombre de personnes diabétiques ou souffrant d'hypertension, ces chiffres risquent de croître.» Selon lui, il est crucial que la population fasse attention à son alimentation et que les personnes ayant des proches diabétiques effectuent des contrôles réguliers car cette maladie peut être génétique.

Le ministre Jagutpal a également évoqué le nouveau centre de Quartier-Militaire. «Nous l'avons ouvert dans la Mediclinic et nous y installons cinq appareils. Ainsi, une dizaine de patients pourront effectuer leur dialyse sans avoir à se déplacer vers le centre de Flacq. Nous prévoyons d'installer dix appareils à l'avenir, ce qui permettra à plus de patients de suivre leurs trois sessions hebdomadaires.» Il a ensuite abordé le sujet des transplantations rénales qui seront réalisées dans la nouvelle unité en construction à l'hôpital Jawaharlal Nehru de Rose-Belle.

Lors de sa visite la semaine d'avant, le ministre des Affaires étrangères indien, Subrahmanyam Jaishankar, s'est renseigné sur l'avancement des travaux de cette unité financée par l'État indien et la haute-commissaire de l'Inde à Maurice, Nandini Singla, lui a indiqué que le bâtiment devrait être achevé d'ici la fin de l'année. Cette unité permettra non seulement de pratiquer des transplantations rénales, mais aussi de prélever des organes sur des cadavres, a précisé le ministre de la Santé. «D'ici les cinq prochaines années, cela devrait être en place.» Il a ajouté qu'actuellement Maurice fait appel à l'expertise étrangère pour effectuer ces opérations, en attendant que les médecins mauriciens soient formés et prêts à les réaliser eux-mêmes.

Bose Soonarane sommé de quitter les lieux

Le secrétaire de la Renal Disease Patient's Association, Bose Soonarane, déplore que sa présence ait été jugée indésirable à l'ouverture du centre de dialyse à Quartier-Militaire, lundi dernier. Invité par les responsables de l'unité de Riche-Mare à assister à cette cérémonie, il a rapidement été prié de quitter les lieux. «Je me demande si le ministre est au courant que l'on m'a demandé de partir. Je ne fais pas de politique et je défends uniquement les intérêts des patients. Est-ce que ma présence gêne à ce point une cérémonie pour que je doive m'en aller ?» s'interroge-t-il.

Il souhaitait échanger quelques mots avec le ministre pour lui exposer son idée de réunir des patients dialysés lors d'une journée afin qu'ils puissent obtenir des conseils d'un nutritionniste sur leur alimentation et des recommandations d'un néphrologue. Nous avons sollicité le ministère de la Santé qui soutient qu'il n'y a eu aucun incident avec le secrétaire de l'association.

HLL Lifecare sollicitée pour l'octroi des médicaments

Le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, a annoncé que Maurice fera appel à l'entreprise indienne d'État HLL Lifecare Ltd, basée à Thiruvananthapuram, Kerala, en Inde. Cet accord entre Maurice et l'Inde a été concrétisé lors de l'inauguration de l'aéroport d'Agaléga par le Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, et le Premier ministre indien, Narendra Modi. «Cette compagnie fournit des médicaments à des prix abordables et de bonne qualité», a souligné le ministre. Elle aidera ainsi à pallier les problèmes de rupture de stock dans les hôpitaux de l'île. «Nous veillons toujours à ce que les médicaments essentiels ne manquent pas», a-t-il ajouté, reprenant ainsi les propos du leader du PMSD, Xavier-Luc Duval samedi dernier. Ce dernier avait également eu l'occasion de discuter des médicaments avec le ministre des Affaires étrangères indien, Subrahmanyam Jaishankar, lors de sa récente visite.