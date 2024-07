Ile Maurice: Laurent Recoura - «Je me suis retrouvé dans une lutte politique malgré moi»

Laurent Recoura, le Chief Operations Officer (COO) suspendu d'Air Mauritius (MK) et qui a quitté le pays pour Oslo en Norvège lundi dernier, s'exprime sur sa décision de démissionner vendredi, soit quelques jours avant son départ.

«J'ai un bilan inattaquable. La décision de MK de se séparer de moi avait été prise depuis longtemps et je n'aurais rien pu faire. Malgré moi, j'ai été victime d'une lutte politique. Les étrangers se font broyer par le système», dit-il. Estimant que ses droits ont été lésés, Laurent Recoura ne compte pas pour autant baisser les bras et fait part de son intention d'entamer des actions légales pour licenciement constructif.

Il souligne qu'il a pris la décision de démissionner vendredi car il s'était rendu compte que, peu importe ce qu'il allait faire, MK, selon lui, avait déjà pris la décision de se séparer de lui depuis longtemps. Laurent Recoura revient sur les origines de ce litige entre la direction de MK et lui, et explique que dès le premier jour de sa nomination, le Chief Executive Officer (CEO), Charles Cartier, lui aurait fait comprendre qu'il n'était pas quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance car il était proche de Ken Arian.

«Dès le premier jour du hand over, il y avait déjà de l'animosité et j'ai compris qu'il avait un agenda», dit Laurent Recoura. L'ex-COO souligne qu'après sa suspension, son avocat a essayé de trouver un accord à l'amiable, en vain. «Je suis un étranger et je n'ai pas d'appartenance politique. Si on n'avait plus besoin de moi, on aurait dû se séparer en bons termes», s'insurge Laurent Recoura.

Plainte devant la FCC

Concernant la plainte de MK devant la Financial Crimes Commission (FCC) pour corruption, Laurent Recoura nie avec force ces accusations et maintient qu'il n'a jamais privilégié qui que ce soit pour un billet gratuit. «C'était lors d'une campagne promotionnelle à Genève en octobre dernier et MK avait donné plus d'une dizaine de billets gratuits dans le cadre de cette promotion. Le journaliste en question est un professionnel de la presse qui écrit depuis 30 ans sur Maurice», dit-il.

Réagissant au fait qu'il aurait quitté le pays pour éviter une arrestation ou une objection to departure de la FCC, il maintient qu'il est une personne libre. Laurent Recoura souligne qu'il n'a signé aucun contrat avec une autre compagnie jusqu'ici.

Destination Italie

Concernant la décision de MK d'annuler les vols prévus pour octobre vers l'Italie, une décision que la compagnie justifie par le fait qu'il n'y avait aucune étude de marché, Laurent Recoura dément ces informations. «Comment peut-on lancer un vol sans étude de marché ? Le conseil d'administration avait validé cette décision. En plus, c'était une démarche qui allait pleinement profiter à la compagnie car 2025 étant l'année sainte, il y a une grande demande pour cette destination», explique l'ex-COO. «Toutes ces polémiques donnent une très mauvaise image de la compagnie. Quand on veut se séparer de son chien, on l'accuse d'avoir la rage.»